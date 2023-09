Cagliari-Milan 1-3, Adli guida il centrocampo: segnali per Pioli

Il Milan vince in rimonta sul campo del Cagliari. I rossoneri, passati in svantaggio, sono riusciti a recuperare prima della fine del primo tempo. La squadra di Pioli con questi tre punti, aggancia di nuovo l'Inter in testa alla classifica. Della gara in Sardegna parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ecco l'analisi della rosea.