Cagliari-Milan 1-3, Pioli: “Bravo il club ad accontentarmi sul mercato”

Sulla vittoria con il turnover: "Sono partito con questo obiettivo, bravo il club ad accontentarmi sul mercato. Ho pochi giocatori e mi piace, sono pronti per giocare. Puoi pagare nell'immediato con i cambi, ma poi avrai vantaggi nel lungo termine".

Su Loftus-Cheek e Adli: "Ruben è un giocatore forte e comoleto: ci da tecnica, forza centrimetri per le palla inattive. Adli ha fatto bene. Sono molto contento per lui. Rivede sempre le prove dei compagni in quel ruolo. Ha l'idea di migliorarsi. Ha fatto cose buone".

Sul potenziale e Okafor e Adli: "Abbiamo giocato una partita tatticamente non facile. Ci hanno aspettato per ripartire con Luvumbo, non abbiamo subito troppe ripartenze pericolose. Okafor ha fatto bene, può fare la punta e sta bene a sinistra. Solo Chukwueze può giocare solo a destra. Jovic sta recuperando. Ho soluzioni. Siamo stati bravi a mantenere il nostro modo di giocare".

Sulla difesa: "Nel primo tempo, tolto il gol, non abbiamo rischiato nulla. Poi dopo nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche palla di troppo. Dobbiamo capire i movimenti".

Su Reijnders: "Reijnders è un grandissimo giocatore. Dovrebbe inserirsi di più, ma ha una pulizia e una grande intelligenza. Sono contento del Milan centrocampo. Sono contento di avere tante soluzione per Krunic".

Sullo stadio: "Il futuro di un grande club deve passare da uno stadio di proprietà. Noi calcio italiano siamo indietro. Lo stadio renderà la squadra più competitiva. Mi auguro che questa cosa vada in porto".

