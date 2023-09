Pagelle Cagliari-Milan: Tomori gol ciliegina, Pulisic ancora appannato

PAGELLE CAGLIARI-MILAN - Inizia fortissimo il Milan, che cerca di trovare il gol in avvio. Spreca due occasioni però e il gol lo trova il Cagliari. La reazione tarda un po', ma poi arriva. Uno-due micidiale in chiusura di primo tempo e rossoneri in vantaggio a fine primo tempo. La ripresa inizia in sofferenza, ma il gol di Ruben indirizza definitivamente la partita verso i colori rossoneri. Ancora troppo altalenanti, ma comunque una vittoria convincente.