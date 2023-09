Cagliari-Milan 1-3, commento e tabellino: vittoria importante in rimonta

Cagliari-Milan, il commento della partita dallo stadio 'Unipol Domus'

Squadre subito lunghe con ritmi altissimi. Proteste dei rossoneri per un presunto fallo su Chukwueze in area. Primo pericolo del Milan al secondo minuto con un tiro da fuori di Reijnders. Rossoneri in pressione costante in questi primi minuti. Al quarto minuto tiro alto di Florenzi. Proteste del Cagliari per un presunto fallo di Tomori su Luvumbo in area di rigore. La Penna lascia proseguire. Al nono bella giocata di Reijnders, palla dentro per Okafor che di testa non trova la porta. Pressing costante del Milan che tiene il Cagliari molto basso in area. I sardi si rialzano e sono pericolosi in contropiede. Al 28' occasione per il Milan: si divincola molto bene Adli. La palla arriva Okafor che tira troppo piano. Al 29' gran gol di Luvumbo. Il Milan dopo il gol del Cagliari si è completamente fermato. Al 40' pareggio di Okafor: gran giocata di Pulisic che trova Okafor. Lo svizzero non sbaglia. Ci provano i rossoneri: bei tiri di Chukwueze e Theo. Al 45' Milan in vantaggio, cross basso di Reijnders, la tocca Tomori ed è 1-2.