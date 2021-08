Scheda, valore di mercato, statistiche, video, carriera, aneddoti e tanto altro. Ecco chi è Fodè Ballo Tourè

Chi è Ballo Tourè

Nato il 3 gennaio 1997 a Conflans-Sainte-Honorine, in Francia, viene acquistato dall’AC Milan nella sessione estiva di calciomercato della stagione 2021/22. Cresciuto nelle giovanili del PSG, ha giocato con Lille e Monaco prima di approdare in rossonero e vestire la maglia numero 5. Di ruolo terzino sinistro, arriva come vice Theo Hernandez, al costo complessivo di 4.2 milioni di euro, più 500.000 di bonus.

Altezza: 182 cm

Ruolo: terzino sinistro

Durata contratto: 30/06/2026

Stipendio: 1 Milioni di euro (netti)

Valutazione: 6.5 Milioni di euro

Procuratore: famiglia

Caratteristiche

Ballo-Touré si descrive come un giocatore veloce e aggressivo. “Dovrò migliorarmi nella finalizzazione delle azioni e provare a segnare qualche gol, come fa già molto bene Theo Hernandez", ha spiegato Ballo-Toruè in una delle sue prime interviste italiane.

Carriera

Da bambino si divide tra calcio e Karate, scegliendo poi il pallone dall’età di 6 anni. Merito anche del fratello, che – per non lasciarlo solo, lo portava con sé agli allenamenti.

“Avevo un carattere piuttosto duro, il calcio e il karate mi hanno calmato”, ha spiegato ai canali ufficiali del Lille nel 2018

A 13 anni entra nelle giovanili del PSG. Dopo un primo periodo in cui veniva utizzato da esterno d’attacco, l’allenatore (François Rodrigues) gli cambia posizione, spostandolo in difesa.

"'Quando sei lanciato a tutta velocità, i difensori avversari hanno più difficoltà a fermarti' mi disse. All'inizio non ero d'accordo e tenevo il broncio (sorride, ndr). Poi altri allenatori del club sono venuto a parlare con me e mi hanno convinto a giocare in quella posizione. Oggi possiamo dire che avevano ragione".

Da lì comincia la sua carriera: il 15 ottobre 2016 viene convocato in prima squadra, ma non entra in campo. Rimane in stand-by fino a fine stagione, poi al termine del campionato lascia a fine contratto il PSG per il Lille, sanzionato economicamente per aver contattato il giocatore prima dei termini previsti. Al primo anno è subito titolare, poi Galtier, l’allenatore, comincia ad alternarlo con Mendyl. Al secondo anno esplode e convince il Monaco ad investire su di lui 11 milioni di euro. A montecarlo passa tre anni, poi - all’età di 24 anni - arriva la chiamata del Milan. Ballo-Tourè lascia così il principato con 78 partite all’attivo, nessun gol e 8 assist, di cui 4 nella sua ultima stagione a Montecarlo.

Nazionale

Dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi, nel 2021 sceglie definitivamente il Senegal, con cui esordisce il 26 marzo contro il Congo nelle qualificazioni di Coppa d’Africa.