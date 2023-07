AC Milan, Rosa 2022-23

La rosa del Milan 2022-23, aggiornata con i profili e le schede di tutti i giocatori rossoneri. La sessione estiva di calciomercato ha visto arrivare 11 giocatori. 3 giocatori erano già in squadra l'anno scorso, ma sono stati riscattati dai vari prestiti e confermati. C'è chi è stato acquistato definitivamente, come Tomori e Tonali, e chi è rimasto in prestito biennale, come Brahim Diaz.

TRASFERIMENTI ESTIVI 2022-23

ACQUISTI: De Ketelaere (32 M), Thiaw (7 M), Messias (4.5 M., riscatto prestito), Florenzi (2.7 M., riscatto prestito), Vranckx (2 M. spesa prestito), Origi (parametro zero), Dest (prestito), Pobega (fine prestito), Adli (fine prestito)

CESSIONI: Hauge (10 M), Duarte (2 M), Tsadjout (850 mila euro), Plizzari (200 mila euro), Castillejo (gratis), Daniel Maldini (prestito)

CONTRATTO SCADUTO: Kessie, Romagnoli.

TRASFERIMENTI INVERNALI 2022-23

ACQUISTI: Vasquez (470 mila euro)

CESSIONI: Lazetic (prestito), Jungdal (prestito)

BILANCIO TRASFERIMENTI 2022-23

ACQUISTI: -49,04 milioni // CESSIONI: 13,05 milioni // SALDO: -35.62 milioni

