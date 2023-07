Tutto su Charles De Ketelaere, centrocampista e attaccante belga dell'AC Milan: chi è, caratteristiche, età, valore, stipendio, ruolo e biografia. La scheda del giocatore

Biografia De Ketelaere

Nome: Charles De Ketelaere

Luogo e data di nascita: Brugge (Belgio), 10 marzo 2001

Scadenza contratto: 30.06.2027

Stipendio/ingaggio: 2,2 Milioni euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2022

Ruolo De Ketelaere: caratteristiche e skills

Ruolo: Trequartista di piede mancino, può svariare su tutto il fronte offensivo. In carriera ha occupato anche il ruolo di esterno destro e punta centrale. Caratteristiche: Dotato di ottima tecnica, in Belgio si è distinto anche per duttilità, accelerazione e finalizzazione, tanto da essere paragonato al connazionale Kevin De Bruyne. In Italia ha fatto molta fatica nel suo primo anno.

Stipendio De Ketelaere oggi al Milan

Quanto guadagna oggi De Ketelaere al Milan? Al momento della firma il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2027 che prevede di stipendio 2,2 milioni netti a stagione, che al lordo sono 2,88 M, potendo avvalersi dei benefici del Decreto Crescita.

Costo De Ketelaere Milan

Quanto è costato De Ketelaere al Milan? Secondo le prime ricostruzioni di calciomercato, al momento della firma i rossoneri hanno pattuito con il Brugge una parte fissa di 32 milioni di euro più eventuali bonus. Complessivamente, quindi, De Ketelaere pesa per 9,28 milioni di euro sui bilanci del Milan (6,4 M come ammortamento del cartellino e 2,88M di ingaggio lordo)

Chi è il procuratore di De Ketelaere?

L'agente è Tom De Mul, facente parte dell'agenzia A-Group. Il procuratore di De Ketelaere ha giocato con Zlatan (ma pure da avversario) ai tempi dell’Ajax. Ex centrocampista, col Siviglia ha perso una Supercoppa contro i rossoneri.

Curiosità

Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Gand

Giocava a tennis, poi ha preferito il calcio

Carriera

Club Bruges

Cresciuto nel settore giovanile del Club Bruges, sceglie il calcio per il tennis, sport che praticava a buon livello. Nella sua prima stagione tra i Pro gioca 25 partite, segnando 2 gol e vincendo il campionato belga. Nella stagione 2020-21 viene definitivamente promosso in prima squadra, dove diventa titolare e punto di riferimento. Gioca in Champions e in campionato è determinante per la conferma-scudetto del Bruges. Chiude la stagione con 49 gare giocate, 18 gol e 10 assist, attirando l'interesse di alcune squadre della Premier (Leeds su tutti) e del Milan

Milan

Il 2 agosto 2022 si trasferisce a titolo definitivo al Milan per 32 milioni di euro + 3 di bonus. Debutta il 13 agosto seguente, ma nella sua prima stagione fatica ad inserirsi e il suo rendimento è molto al di sotto delle aspettative, totalizzando 40 partite, nessuna rete, un solo assist. In totale sono soltanto 13 volte in cui è partito titolare e solo una volta è rimasto in campo tutta la partita (in Coppa Italia)

Le critiche al Milan

Nella sua prima stagione al Milan, De Ketelaere ha avuto un rendimento molto deludente ed è stato spesso oggetto di critiche, spesso anche feroci, sia sui media che sui social. Intervistato da Het Laatste Nieuws ha spiegato così le sue difficoltà: “Iprimi mesi al Milan, sono stati deludenti, anzi negativi. Sicuramente non erano queste le mie aspettative. Dopo un’ottima stagione con il Bruges e dopo il trasferimento al Milan, di cui non mi pento, avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato finora. Ci sono tanti motivi. L’ambiente, un livello di calcio superiore, l’adattamento a tante cose, la vita fuori dal campo. Ammetto che in una maniera o nell’altra mi arrivano quei commenti ma non mi sono mai focalizzato sulle critiche. Non voglio che diventi un problema.. Se dovessi credere ai media, sembrerebbe che ogni giorno io arrivi a Milanello piangendo (ride, ndr)”.

La maggior cura del fisico: “Ultimamente sto curando il mio corpo in una maniera ancora più professionale. Prima e dopo gli allenamenti me ne prendo maggiormente cura, più che ai tempi del Bruges e questo mi fa stare meglio. Faccio molta più palestra, sto attento al cibo. Sono consapevole di quello che so fare”.

La fiducia di Maldini: Rispetto al Belgio, il livello è superiore e c’è una intensità più alta. E’ più difficile entrare nell’area di rigore avversaria. Il gioco è più tattico, bisogna essere più focalizzati durante la partita. Maldini mi fa sentire la sua fiducia. Quanto tempo intendo dare a me stesso? Non mi sono imposto un periodo. Cerco di finire la stagione lavorando ogni giorno il più duramente possibile per poi riuscire a ottenere un posto da titolare. Per il momento non penso ad altro”.

Dicono di lui

Paolo Maldini alla presentazione di De Ketelaere:

Noi dobbiamo prendere giocatori di grandissima prospettiva e Charles è uno di loro. Dobbiamo aspettarlo ma abbiamo pochissimi dubbi su di lui. È forte da tanti punti di vista, è 1.92, è forte di gambe, è forte di testa, ha caratteristiche di altissimo livello

Paolo Maldini dopo la prima stagione di De Ketelaere:

È un giocatore di 21 anni, giovane, sul quale è stato fatto un progetto a lunga scadenza. Dobbiamo aspettare questi giocatori giovani che comunque hanno bisogno di trovare qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno avuto prima di arrivare al Milan.

Lele Adani dopo l'acquisto del belga:

Sapete cosa ha Charles De Ketelaere? Tutto. Ha tutto ciò che serve per emozionare nel calcio. Ha ogni particella di magia di cui necessita il calcio. Non c'è niente da sgrezzare, è cristallo puro, giusto un po' da levigare, da proteggere, da preservare, da mostrare. De Ketelaere, come già ampiamente detto, è un acquisto a cinque stelle e complimenti al Milan

Lele Adani dopo la prima stagione fallimentare del giocatore, conferma quanto detto:

Se qualcuno pensa che io possa ritrattare quello che ho detto a inizio campionato si sbaglia, anzi io rilancio: De Ketelaere farà il titolare al Milan nel prossimo futuro. È un giocatore unico, per classe, per colpi, da differenza. Penso solo che debba concentrarsi sul gioco, sull'allenatore che lo stima, sui compagni, su quel club

Stefano Pioli commenta così la prima stagione di De Ketelaere:

Ha avuto più difficoltà di quelle che ci aspettavamo, ma ha delle grandi potenzialità