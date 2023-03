De Ketelaere: “Maldini mi fa sentire la sua fiducia, rappresenta il Milan”

Charles De Ketelaere, trequartista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Paolo Maldini

Charles De Ketelaere , trequartista del Belgio e del Milan , ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws del suo momento con i rossoneri e con la Nazionale. Interrogato sulla figura di Paolo Maldini , il classe 2001 ha spiegato come l'ex terzino rossonero gli abbia mostrato tutta la fiducia nei suoi confronti. Inoltre ha aggiunto che rappresenta la storia del Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Charles De Ketelaere su Paolo Maldini

"Sta molto vicino alla squadra e ho un ottimo rapporto con lui come lo ha con gli altri giocatori del resto. Ci parliamo e mi fa sentire la sua fiducia. E' una persona che rappresenta il Milan: anche i rossoneri sono importanti per lui".