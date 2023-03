Calciomercato Milan – Occasione dalla Germania: da superare il Barcellona

La finestra di trattative estiva è ancora lontana e le operazioni più importanti con ogni probabilità si svolgeranno più in là nel tempo, ma le società sono sempre attente e il calciomercato, come noto, non muore mai. Senza dubbio una fetta importante delle occasioni proviene dai parametri zero, ovvero coloro che sono in scadenza di contratto a giugno 2o24 e potrebbero non rinnovare con i loro club di appartenenza.

Tra questi uno dei più interessanti in circolazione è Evan N'Dicka. Da quanto riferito da alcuni media tedeschi il francese non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto con l'Eintracht Francoforte e sulle sue tracce, come riportato da Mundo Deportivo, è vivo l'interesse del Barcellona. Il Milan, che lo aveva seguito in passato, rimane vigile sulla sua situazione e non è detto che non possa fare un tentativo nei prossimi mesi, anche perchè potrebbe rappresentare una grande occasione. Milan, sfida ad una big di Serie A per il talento Hojlund >>>