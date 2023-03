Milan e Napoli, sfida anche sul calciomercato: obiettivo Hojlund

Il Milan si prepara al mese d'aprile che sarà caratterizzato dalla triplice sfida contro il Napoli . Le tre partite, saranno fondamentali per la stagione rossonera. La sfida tra il Diavolo e i partenopei, però, potrebbe non fermarsi solamente al campo. Entrambe le squadre, potrebbero essere alla ricerca di una punta nella prossima sessione di calciomercato . Ecco le ultime novità.

Milan, sfida al Napoli anche per Hojlund?

Il Milan e il Napoli, come riportato da Tuttomercatoweb, potrebbero valutare il profilo di Hojlund, come il futuro dell'attacco. I rossoneri lo potrebbero considerare come l'erede di Olivier Giroud i partenopei di Victor Osimhen. La richiesta dell'Atalanta, potrebbe partire da 40 milioni di euro. Un cifra piuttosto esosa che lo renderebbe un obiettivo più raggiungibile per squadre della Premier League, come Newcastle e Arsenal: entrambe potrebbero essere alla ricerca di un centravanti per l'estate. Calciomercato Milan – Su Retegui tre club di Serie A: le ultime