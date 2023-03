Calciomercato Milan – Su Retegui tre club di Serie A: le ultime

"Quando Juan Román Riquelme è diventato vicepresidente del Boca Juniors ci ha spiegato che aveva l’idea di prestare i giovani che non trovavano spazio nel club Xeneize non solo al mio Tigre, ma pure al Defensa y Justicia. Per questo ha messo in piedi una rete di prestiti di giocatori su cui però il Boca Juniors ha mantenuto il diritto di recompra. Retegui è uno di questi giocatori. Mateo è stato il capocannoniere del campionato scorso ed è stato convocato dalla Nazionale italiana. Nelle ultime tre settimane sono arrivate cinque diverse offerte che danno la possibilità al Boca Juniors e al Tigre di vendere il bomber. Quattro di queste proposte di acquisto arrivano da società europee".