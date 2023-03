Calciomercato – La Juventus resta vigile su Zaniolo e il Milan…

Juventus su Zaniolo e il Milan...

Nicolò Zaniolo, si legge, potrebbe tornare in Italia già in estate. A giugno la clausola per strapparlo al Galatasaray senza trattare sarebbe di 35 milioni. Per la Juventus, il nome di Zaniolo, non sarebbe passato di moda, ma la clausola, non sarebbe comunque facile da coprire. Per tutte queste ragioni la Juventus non avrebbe mollato l'ex esterno della Roma. I contatti con l’entourage di Zaniolo non si sarebbero mai interrotti e potrebbero proseguire anche nelle prossime settimane. Oltre i bianconeri, prosegue la Gazzetta, ci sarebbe anche il Milan su Zaniolo. I rossoneri resterebbero vigili, dopo il tentantivo fatto nel calciomercato invernale. Milan, De Ketelaere a secco di gol: serve un cambio di rotta