Milan, De Ketelaere a secco di gol: serve un cambio di rotta

Milan, ad aprile serve un altro De Ketelaere

Il gol con il Milan, si legge, di Charles De Ketelaere si fa sempre più attendere: il 2 aprile, quando il Milan tornerà all’opera in campionato al Maradona contro il Napoli, sarà trascorso un anno (e un giorno) dall’ultima rete del belga. In mezzo ci sono 38 partite in bianco, per un totale di 1.781 minuti senza segnare. L’ultimo gol di De Ketelaere risale al 1° aprile 2022: Charles giocava nel Bruges. Il Milan, che su di lui ha investito 35 milioni. Tutti gli altri attaccanti passati dal Milan negli ultimi 10 anni si sono sbloccati prima di lui alla prima stagione; solo Mandzukic rimase senza gol nel 2021.