Calciomercato Milan – Sfida con la Roma per l’esterno destro?

Il Milan trascorrerà la seconda parte di stagione cercando di conquistare un posto nella Champions League 2023-2024 e di andare il più avanti possibile in questa edizione. La doppia sfida contro il Napoli sarà decisiva. Quindi, auspicando che l'annata vada come sperato, sarà tempo di calciomercato. Se nell'ultima sessione invernale i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, non hanno portato a Milanello giocatori, in estate, le cose potrebbero cambiare.