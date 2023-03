Calciomercato Milan – Due big di Serie A ci provano per Boniface

Come noto, per la prossima stagione il Milan potrebbe aver bisogno di un rinforzo in attacco. Al di là di Olivier Giroud , che sembra l'unico a dare garanzie di continuità, Zlatan Ibrahimovic continua a dare segnali di instabilità fisica e Divock Origi continua a vivere un periodo altalenante fatto di poche luci e tante ombre. E tra i profili che la dirigenza avrebbe messo nel mirino ci sarebbe anche quello di Victor Boniface del Royale Union Saint Gilloise .

Il Diavolo, però, non è solo nella corsa al talento nigeriano. Secondo quanto riferito da Het Nieuwsblad, che comunque conferma l'interesse dei rossoneri, per Boniface sarebbe da registrare l'interessamento forte di altre due big di Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri, infatti, lo avrebbero visionato e potrebbero fare un tentativo in estate.