Mercato Milan – Non solo il Barcellona: concorrenza italiana per N’Dicka

Come noto, le occasioni a parametro zero sono le più interessanti e appetibili quando di parla di calciomercato. E nella giornata di ieri si era parlato dell'eventualità che il Milan possa fare un tentativo per Evan N'Dicka. Il difensore francese in forza all'Eintracht Francoforte potrebbe non rinnovare con il suo club e a quel punto potrebbe esserci una vera e propria asta per accaparrarsi le sue prestazioni.