Mercato Milan – Gioca in Russia e piace al Diavolo: occhi sul nuovo Kvara

L'arrivo di Kvicha Kvaratskhelia al Napoli ha cambiato un po' il modo di operare sul mercato da parte di alcuni club. Il Milan, ma anche altri club italiani e non, adesso guardano ad altri campionati, anche minori, per scovare diversi talenti da poter acquistare. A tal proposito, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un calciatore che potrebbe fare al caso del Diavolo, nonostante giochi in un club di non primissimo livello.