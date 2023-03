Mercato Milan – Mezza squadra in uscita: ecco i nomi dei possibili acquisti

L'estate del Milan si preannuncia rovente. Tanti calciatori potrebbero dire addio ai rossoneri, con tanti altri che invece verranno acquistati per dare quella qualità in più di cui Pioli necessita per restare competitivi. Chi ha le valigie pronte sono sicuramente Dest , che tornerà al Barcellona, e Tatarusanu , mentre Rebic, Ballo-Toure, Brahim Diaz, Adli e Origi non sono sicuri di rimanere. Questo è quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com' per quanto riguarda i calciatori in uscita.

Per quanto riguarda le trattative in entrata, arriverà a parametro zero Marco Sportiello, il quale andrà a sostituire il portiere romeno e diventerà il nuovo vice Maignan. Inoltre nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Jorge Mendes per discutere di diversi temi. Tra questi rientra anche quello relativo a Marco Asensio, calciatore in scadenza con il Real Madrid da tempo nel mirino del club di via Aldo Rossi. Anche N'Dicka rimane un nome caldo nel taccuino della dirigenza rossonera, con il difensore che non ha rinnovato il suo contratto con l'Eintracht Francoforte. Su di lui rimane vivo l'interesse del Barcellona, ma non è da escludere un inserimento del Diavolo. Milan-Napoli non solo in campo: sfida per un talento della Serie A.