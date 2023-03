Mercato Milan – Piace il talento uruguayano, ma la concorrenza non manca

Nonostante sia ancora presto per parlare concretamente di colpi in entrata sul mercato, il Milan inizia a pianificare il futuro. L'estate che verrà sarà molto calda in via Aldo Rossi, in quanto la società probabilmente dovrà puntellare tutti i reparti e rinforzare ulteriormente la squadra. Uno dei reparti che probabilmente verranno modificati sarà quello di centrocampo. In quella zona del campo, infatti, Pioli in questa stagione si è affidato principalmente a tre-quattro elementi, 'scartando' di fatto tutti gli altri. I calciatori più impiegati sono stati finora Bennacer, Tonali, Krunic e Pobega, anche se l'ex Torino non vede il campo ormai da diverse settimane. Quasi scomparsi dai radar, invece, Vranckx e Bakayoko, mentre Adli è un lontano ricordo.