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Nazionali, ufficiali i convocati del Belgio per il Mondiale: presenti due giocatori del Milan

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Con il campionato che si avvicina al termine, è ora di pensare al Mondiale: ecco i convocati del Belgio. Presenti due giocatori del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con i vari campionati che si avvicinano al termine, molte Nazionali iniziano a pensare già al Mondiale. L'11 giugno, infatti, prenderà il via il Mondiale tra gli Stati Uniti, Canada e Messico. In vista della competizione, numerose squadre hanno già ufficializzato i convocati, tra questi anche il Belgio. Rudi Garcia, Commissario Tecnico dei 'Diavoli Rossi' dal gennaio del 2025, ha diramato, nella giornata di ieri, gli uomini che prenderanno parte ad una delle competizioni più belle in assoluto, e ci sono anche alcuni calciatori del Milan.

Nazionali, due rossoneri lasceranno Milanello

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Tra i vari nomi, infatti, spuntano anche quelli di Koni De Winter, difensore rossonero, e Alexis Saelemaekers. Al termine della Serie A, i due calciatori saluteranno Milanello per dedicarsi al Mondiale. Tra gli altri nomi altisonanti, spuntano anche leader come Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, e Romelu Lukaku, anche lui calciatore del Napoli. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati.

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I convocati

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Portieri: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders.

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cupyer, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Centrocampisti: Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Attaccanti: Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.

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