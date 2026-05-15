Con i vari campionati che si avvicinano al termine, molte Nazionali iniziano a pensare già al Mondiale. L'11 giugno, infatti, prenderà il via il Mondiale tra gli Stati Uniti, Canada e Messico. In vista della competizione, numerose squadre hanno già ufficializzato i convocati, tra questi anche il Belgio. Rudi Garcia, Commissario Tecnico dei 'Diavoli Rossi' dal gennaio del 2025, ha diramato, nella giornata di ieri, gli uomini che prenderanno parte ad una delle competizioni più belle in assoluto, e ci sono anche alcuni calciatori del Milan.