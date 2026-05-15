Con il campionato che si avvicina al termine, è ora di pensare al Mondiale: ecco i convocati del Belgio. Presenti due giocatori del Milan
Con i vari campionati che si avvicinano al termine, molte Nazionali iniziano a pensare già al Mondiale. L'11 giugno, infatti, prenderà il via il Mondiale tra gli Stati Uniti, Canada e Messico. In vista della competizione, numerose squadre hanno già ufficializzato i convocati, tra questi anche il Belgio. Rudi Garcia, Commissario Tecnico dei 'Diavoli Rossi' dal gennaio del 2025, ha diramato, nella giornata di ieri, gli uomini che prenderanno parte ad una delle competizioni più belle in assoluto, e ci sono anche alcuni calciatori del Milan.
Nazionali, due rossoneri lasceranno Milanello
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Tra i vari nomi, infatti, spuntano anche quelli di Koni De Winter, difensore rossonero, e Alexis Saelemaekers. Al termine della Serie A, i due calciatori saluteranno Milanello per dedicarsi al Mondiale. Tra gli altri nomi altisonanti, spuntano anche leader come Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, e Romelu Lukaku, anche lui calciatore del Napoli. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati.