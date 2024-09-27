Alvaro Morata
7
- Età:
- 33 (23 October 1992)
- Altezza:
- 1.88 m
- Peso:
- 85 kg
- Valore di mercato:
- 16 mln
Profilo
Tutto su Alvaro Morata, attaccante dell'AC Milan, in prestito al Galatasaray con diritto di riscatto. E' capitano della Nazionale spagnola, con cui ha vinto l'Europeo 2024 e la Nations League 2022-23. Chi è, caratteristiche, età, quanti gol ha segnato, costo, stipendio, biografia e vita privata. La scheda giocatore
BiografiaNome: Alvaro Morata Luogo e data di nascita: Madrid, 23 ottobre 1992 Scadenza contratto: 30.06.2028 Stipendio/ingaggio: 4,5 M netti a stagione + bonus Al Milan dal: 19 luglio 2024 - 2 febbraio 2025 Attualmente al: Galatasaray (prestito) [gzn_video id=1759792 autoplay=true]
Caratteristiche tecniche Morata e ruoloMorata è un attaccante molto mobile, che sa muoversi benissimo negli spazi e fra le linee della difesa avversaria. Bravo tecnicamente, è un buon realizzatore, malgrado non sia visto dalla critica come un bomber di razza. Da qui il dubbio sul suo ruolo: è una prima o una seconda punta? Molti in Spagna lo hanno paragonato a Fernando Morientes, ex centravanti del Real Madrid. Nel tempo ha maturato anche doti di leadership, tanto da diventare capitano e guida della Nazionale spagnola.
CarrieraDopo due anni nelle giovanili dell'Atletico Madrid e uno nel Getafe, firma nel 2008 per il Real Madrid, dove gioca sia per la squadra C che per il Castilla (la squadra B delle Merengues). Nel 2010 viene anche aggregato alla Prima Squadra da Josè Mourinho, che lo fa esordire a dicembre dello stesso anno. Al Real resta fino al 2014, vincendo - tra le altre cose - una Champions League (la Decima del Club) e totalizzando 52 presenze e 11 reti, risultando il miglior attaccante della Liga per media gol nella stagione 2013-14 davanti a Messi e Ronaldo. Quindi si trasferisce alla Juventus per 20 Milioni. A Torino resta due stagioni, prima che il Real Madrid attivi la clausola di recompra, riportandolo in Spagna. In Italia fa in tempo a giocare 93 partite, andando a segno 27 volte, e alza diversi trofei prima di perdere il posto in favore di Dybala. Tornato in Liga, vince subito campionato e Champions League con il Real Madrid (curiosamente proprio contro la Juventus in finale), ma resta solo una stagione (2016-17), prima di trasferirsi in Premier, nonostante il Bernabeu lo voglia ancora con sè e gli canti: "Resta, resta" (video qui sotto) [gzn_video id=536917 autoplay=true] Il Chelsea lo acquista nel 2017 per la cifra monstre di 64 milioni di euro, ma ingrana poco e vince solo una FA Cup nel 2018. Dopo un biennio in Inghilterra, nel 2019 decide di tornare a casa, ma questa volta all'Atletico Madrid. A Gennaio viene preso in prestito oneroso di 18 milioni e poi riscattato a fine stagione per altri 35 M. Gioca e segna, ma nel 2020 decide di trasferirsi di nuovo alla Juventus, dove resta due anni in prestito. Nel suo primo anno in bianconero vince una Supercoppa e una Coppa Italia, il secondo invece lo chiude a secco, con una squadra ormai a fine ciclo. La Juventus non lo riscatta, quindi torna all'Atletico dove Simeone lo utilizza di frequente. Qui supera le 100 presenze con la maglia dell'Atleti e va in doppia cifra in entrambe le stagioni. Nel 2022-23 segna 15 gol, nel 2023-24 addirittura 21.
Morata al MilanNel luglio 2024 passa al Milan per 13 milioni di euro. Il club rossonero paga la clausola rescissoria e si porta a casa un attaccante esperto, in grado di esercitare carisma e leadership all'interno di uno spogliatoio privo di grandi trascinatori. Arriva da capitano della Spagna e fresco campione d'Europa con la sua Nazionale. E con un palmares di tutto rispetto: tra Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid ha infatti totalizzato 506 presenze e 172 gol, conquistando due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA, una FIFA Club World Cup, due Liga spagnole, due Copa del Rey, una Supercopa de España, due Campionati di Serie A, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una FA Cup.
Morata, addio Milan. Va al Galatasaray"Non è sbocciato il giusto feeling", così Zlatan Ibrahimovic giustifica la cessione di Alvaro Morata in prestito oneroso con diritto di riscatto al Galatasaray, avvenuto il 2 febbraio 2025. Dopo il successo in Supercoppa italiana, il Milan decide di privarsi dell'attaccante spagnolo, puntando su un centravanti con caratteristiche diverse: Santiago Gimenez. A Morata si rimprovera lo scarso feeling con il gol: solo 6 gol in 25 presenze.
Morata, i dettagli del prestito: costo, tempi e riscattoMorata è arrivato in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026 per 6 milioni di euro con un'opzione di acquisto da esercitare eventualmente entro i primi 15 giorni del 2026. Se l'opzione di acquisto dovesse essere esericitata, il Milan percepirà altri 8 mln. Se il club turco, invece, dovesse optare per prolungare fino a giugno 2026 il prestito, il costo sarebbe di 3 milioni.
Stipendio Morata e quanto valeIl 19 luglio 2024, Alvaro Morata ha firmato il suo contratto con il Milan, che scadrà a giugno 2028. Lo stipendio aggiornato alla stagione 2024-25 è di 4.5 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Al lordo l'ingaggio di Morata risulta essere di 8.33 Milioni. Al momento del suo passaggio al Galatasaray, Morata ha visto aumentare il suo stipendio a 6 milioni di euro netti, con la possibilità che la cifra possa incrementarsi ulteriormente se riscattato dal club turco. Indiscrezioni parlano di un accordo da 10 M.
Quanto è costato Morata al MilanL'attaccante spagnolo è stato acquistato a titolo definitivo dall'Atletico Madrid nell'estate 2024. Il Milan si è avvalso della clausola rescissoria di 13 milioni di euro. Considerati gli anni di contratto, la quota di la ammortamento per la stagione 2024/25 sarà pari a 3,25 milioni di euro. Il peso totale (dato da ingaggio lordo e quota di ammortamento) sarà dunque di 11.58 milioni per ogni anno di contratto fino alla scadenza del 2028. Oggi secondo il sito specialistico Transfermarkt, il valore di Morata è di 16 milioni.
Vita privata: la separazione dalla moglie italianaLa vita privata di Alvaro Morata è entrata di prepotenza nel gossip nell'estate 2024, più precisamente il 12 agosto, quando l'attaccante spagnolo ha deciso di comune accordo con la moglie Alice Campello di annunciare pubblicamente la rottura del rapporto. Una notizia che ha preso tutti di sorpresa, specialmente perchè arrivata dopo la vittoria dell'Europeo e relativi festeggiamenti, che ritraevano il giocatore in felice compagnia della moglie e dei figli, come una normale e serena famiglia. Da qui il gossip su presunti tradimenti e amanti, smentiti seccamente dai due. E' stato lo stesso Morata a spiegare alla televisione spagnola De Corazón:
Sono devastato, ma garantisco che non l'ho mai tradita, è la donna più importante della mia vita. Avevamo entrambi chiaro che era meglio porre fine al matrimonio e ricominciare da lì. Alice voleva restare in Spagna, non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli. Ma indietro non si può tornareAnche la moglie Alice (Campello, ndr) ha confermato questa versione:
Io e Álvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono state terze parti o alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi (…) Non avremmo potuto amarci di più, e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose a poco a poco si rompono ed esplodono.[gzn_video id=1749017 autoplay=true] A gennaio 2025 la frattura fra i due si ricompone e annunciano di essere tornati insieme.
Chi è la moglie di Morata e quanti figli haAlice Campello è nata il 5 marzo 1995 a Mestre. Di lavoro fa la fashion blogger e ha una sua linea beauty, Masqmai. Da piccola ha sempre avuto la passione per i cosmetici e, avendo avuto da ragazzina problemi di pelle, ha deciso di essere d'aiuto alle ragazze creando questa collezione.
Come si sono conosciuti Morata e la moglieIl loro primo incontro è stato a Milano nel 2016 tramite amici comuni. Lui calciatore, lei fashion blogger, si sono sposati dopo poco, ancora giovanissimi (24 anni lui e 23 lei), il 17 giugno 2017 a Venezia.
Quanti figli ha MorataMorata e la moglie Alice Campello hanno quattro figli. Il 29 luglio 2018 sono nati Alessandro e Leonardo, due gemellini. Il 29 settembre 2020, a Torino, è stata la volta di Edoardo, il terzo maschio della coppia. Quindi, il 9 gennaio 2023, l'arrivo della prima figlia femmina, chiamata Bella.
Trofei vinti
Campionato spagnolo Secunda Division
1
Real M. Castilla: 2011-2012
Campionato spagnolo
2
Real Madrid: 2011-2012, 2016-2017
Copa del Rey
2
Real Madrid: 2010-2011, 2013-2014
Super Coppa spagnola
1
Real Madrid: 2012
Campionato italiano
2
Juventus: 2014-2015, 2015-2016
Coppa Italia
3
Juventus: 2014-2015, 2015-2016, 2020-2021
Super Coppa Italiana
2
Juventus: 2015, 2020
FA Cup
1
Chelsea: 2017-2018
Champions League
2
Real Madrid: 2013-2014, 2016-2017
Super Coppa Europea
1
Real Madrid: 2016
Mondiale per club
1
Real Madrid: 2016
Nations League
1
Spagna (2022-23)
Campionato Europeo
1
Spagna (2024)
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2010-11
|Real Madrid
|Liga
|1
|0
|Coppa del Re
|1
|0
|UCL
|0
|0
|2
|0
|2011-12
|Real Madrid
|Liga
|1
|0
|Coppa del Re
|0
|0
|UCL
|0
|0
|Supercoppa spagnola
|0
|0
|1
|0
|2012-13
|Real Madrid
|Liga
|12
|2
|Coppa del Re
|2
|0
|UCL
|1
|0
|Supercoppa spagnola
|0
|0
|15
|2
|2013-14
|Real Madrid
|Liga
|23
|8
|Coppa del Re
|6
|0
|UCL
|5
|1
|34
|9
|2014-15
|Juventus
|Serie A
|29
|8
|Coppa Italia
|4
|2
|UCL
|12
|5
|Supercoppa italiana
|1
|0
|46
|15
|2015-16
|Juventus
|Serie A
|34
|7
|Coppa Italia
|5
|3
|UCL
|8
|2
|Supercoppa italiana
|0
|0
|47
|12
|2016-17
|Real Madrid
|Liga
|26
|15
|Coppa del Re
|5
|2
|UCL
|9
|3
|SU+Cmc
|3 (1+2)
|0
|43
|20
|2017-18
|Chelsea
|Premier League
|31
|11
|FACup+CdL
|9 (6+3)
|3 (2+1)
|UCL
|7
|1
|Community Shield
|1
|0
|48
|15
|2018-gen 2019
|Chelsea
|Premier League
|16
|5
|FACup+CdL
|3 (1+2)
|2 (2+0)
|UEL
|4
|2
|Community Shield
|1
|0
|24
|9
|gen-giu 2019
|Atletico Madrid
|Liga
|15
|6
|UCL
|2
|0
|17
|6
|2019-20
|Atletico Madrid
|Liga
|34
|12
|UCL
|8
|3
|Supercoppa Spa
|2
|1
|44
|16
|2020-21
|Juventus
|Serie A
|32
|11
|Coppa Italia
|3
|2
|UCL
|8
|6
|Supercoppa Ita
|1
|1
|44
|20
|2021-22
|Juventus
|Serie A
|35
|9
|Coppa Italia
|5
|1
|UCL
|7
|2
|Supercoppa Ita
|1
|0
|48
|12
|2022-23
|Atletico Madrid
|Liga
|36
|13
|Coppa del Re
|4
|2
|UCL
|6
|0
|46
|15
|2023-24
|Atletico Madrid
|Liga
|32
|15
|Coppa del Re
|5
|1
|UCL
|10
|5
|Supercoppa Spa
|1
|0
|48
|21
|2024-25
|Milan (in corso, vedi sotto)
|0
|0