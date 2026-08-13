Il futuro di Kevin Zeroli sarà, ancora una volta, lontano dai colori del Milan. Dopo un'ultima stagione vissuta a due velocità, divisa tra Monza e Juve Stabia, il talentoso centrocampista classe 2005 ha fatto rientro in rossonero. In queste prime settimane di preparazione, Zeroli si sta allenando con il Milan Futuro, ma si tratta di una soluzione del tutto temporanea.

Milan, neroli via da Milanello?

Il piano del club rossonero è chiaro: garantire al ragazzo continuità attraverso un nuovo prestito a titolo temporaneo, preferibile nellain modo da farsi le ossa. Tra le società maggiormente interessate al giovane, spunta il, a caccia di forze fresche sulla trequarti e in mezzo al campo.

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it, il club veneto ha inserito Zeroli in cima alla lista dei desideri per completare il reparto mediano, ma l'operazione è legata ad alcuni incastri di mercato in uscita. Una volta definite le partenze di Vitale, Della Morte e Cavion, il club affonderà il colpo sul giovane.