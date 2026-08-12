Nuova ed ennesima svolta nell'intricato caso del calciomercato estivo del Galatasaray e del Milan. Quando la trattativa per portare Rafael Leão a Istanbul sembrava essere il vero grande tormentone di questa sessione, dalla Turchia arriva la bomba lanciata dal giornalista Alin Naci Kucuk: il club turco avrebbe deciso di frenare sul portoghese, spostandosi su Gabriel Martinelli dell'Arsenal.

Calciomercato Milan, niente Turchia per Leao

Alla base della brusca frenata per il numero 10 del Milan ci sarebbe una distanza economica ritenuta incolmabile: il club rossonero, forte del valore del proprio gioiello, si sta dimostrando un osso davvero duro nelle trattative e non ha intenzione di fare sconti. Per far partireinfatti, la dirigenza rossonera pretende una cifra vicina ai 55 milioni di euro, richiesta che ilconsidera decisamente fuori budget ed esagerata.

Con la trattativa di Leao congelata, il Galatasaray ha virato la propria attenzione verso la Premier League. Gabriel Martinelli infatti è balzato al primo posto nella lista dei desideri del club turco. L' esterno brasiliano dei Gunners rappresenta l'alternativa ideale per carisma caratteristiche tattiche.