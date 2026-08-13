Fikayo Tomori tagliato fuori dal Milan: la richiesta economica del club rossonero e le squadre interessate ad acquistare il difensore inglese classe 1997
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il vertice tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim termina con delle indicazioni molto chiare. Come riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', Fikayo Tomori non farà parte del nuovo progetto tecnico del Milan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico portoghese avrebbe addirittura escluso il giocatore dalla lista dei convocati per il test amichevole in Polonia contro il Manchester United. Il centrale inglese sarà dunque costretto a trovarsi una nuova sistemazione dopo cinque stagioni e 214 presenze in rossonero.
Gli altri partenti in casa MilanA comunicare a Tomori la propria decisione è stato direttamente Amorim, che ha avuto un colloquio con il giocatore nel corso della mattinata odierna. Il difensore inglese è soltanto uno dei partenti in casa Milan. Secondo 'Sky Sport' ci sarebbero altri tre indiziati a salutare San Siro:
- Youssouf Fofana
- Cristopher Nkunku
- David Odogu
Restano da monitorare anche le situazioni di Filippo Terracciano, Santiago Gimenez e Pervis Estupinan, che, secondo 'Sky Sport', potrebbero lasciare il Milan in caso di offerte ritenute congrue dalla società.
La valutazione del Milan per TomoriIl contratto di Tomori con il Milan andrà in scadenza tra meno di dodici mesi: 30 giugno del 2027. Per evitare di perderlo a zero, il club rossonero si potrebbe accontentare di un'offerta compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, scrive Luca Bianchin sulla 'Gazzetta dello Sport'. Cifra in linea con il valore del giocatore, che sul portale 'Transfermarkt.it' ha una valutazione di 17 milioni. Nonostante l'inglese non sia apparso particolarmente brillante nelle ultime stagioni, non mancano estimatori in Serie A e in Premier League.
Calciomercato Milan, i club interessati a TomoriStando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', tra i club maggiormente interessati a Tomori ci sarebbe la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri fiutano da tempo l'opportunità, con la speranza di portare a termine un'operazione simile a quella di Kalulu nell'estate del 2024, arrivato in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Da prendere in considerazione anche la possibilità di un ritorno in patria: alcuni club di Premier League sarebbero sulle tracce del giocatore, scrive la 'Rosea'. Anche Matteo Moretto e Fabrizio Romano si sono espressi sull'imminente partenza dell'ex Chelsea. I due esperti di mercato hanno raccontato di un tentativo da parte del Benfica nei giorni scorsi, poi sfumato a causa di richieste troppo elevate sull'ingaggio In Via Aldo Rossi non sono ancora state recapitate offerte ufficiali, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per scoprire il futuro del centrale inglese, sempre più lontano da Milanello.
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