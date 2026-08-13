Il vertice tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim termina con delle indicazioni molto chiare. Come riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', Fikayo Tomori non farà parte del nuovo progetto tecnico del Milan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico portoghese avrebbe addirittura escluso il giocatore dalla lista dei convocati per il test amichevole in Polonia contro il Manchester United. Il centrale inglese sarà dunque costretto a trovarsi una nuova sistemazione dopo cinque stagioni e 214 presenze in rossonero.

Gli altri partenti in casa Milan

Youssouf Fofana

Cristopher Nkunku

David Odogu

A comunicare ala propria decisione è stato direttamente, che ha avuto un colloquio con il giocatore nel corso della mattinata odierna. Il difensore inglese è soltanto uno dei partenti in casa. Secondo 'Sky Sport' ci sarebbero altri tre indiziati a salutare San Siro:

Restano da monitorare anche le situazioni di Filippo Terracciano, Santiago Gimenez e Pervis Estupinan, che, secondo 'Sky Sport', potrebbero lasciare il Milan in caso di offerte ritenute congrue dalla società.

La valutazione del Milan per Tomori

Calciomercato Milan, i club interessati a Tomori

Il contratto dicon ilandrà in scadenza tra meno di dodici mesi: 30 giugno del 2027. Per evitare di perderlo a zero, il club rossonero si potrebbe accontentare di un'offerta compresascrive Luca Bianchin sulla 'Gazzetta dello Sport'. Cifra in linea con il valore del giocatore, che sul portale 'Transfermarkt.it' ha una valutazione di 17 milioni. Nonostante l'inglese non sia apparso particolarmente brillante nelle ultime stagioni, non mancanoin Serie A e in Premier League.Stando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', tra i club maggiormente interessati aci sarebbe ladi Luciano Spalletti. I bianconeri fiutano da tempo l'opportunità, con la speranza di portare a termine un'operazione simile a quella dinell'estate del 2024, arrivato in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Da prendere in considerazione anche la possibilità di un ritorno in patria: alcunisarebbero sulle tracce del giocatore, scrive la 'Rosea'. Anchesi sono espressi sull'imminente partenza dell'ex Chelsea. I due esperti di mercato hanno raccontato di un tentativo da parte delnei giorni scorsi, poi sfumato a causa di richieste troppo elevate sull'ingaggio In Via Aldo Rossi non sono ancora state recapitate offerte ufficiali, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per scoprire il futuro del centrale inglese, sempre più lontano da Milanello.