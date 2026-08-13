Il centrocampista francese non rientra nei piani di Rúben Amorim. Il Milan chiede 20 milioni di euro: pressing di OM, Lione e dei club di Premier League
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Nelle ultime concitate settimane di calciomercato estivo, il Milan ha avviato una profonda epurazione della rosa, mettendo sul mercato diversi big come Santiago Giménez, Fikayo Tomori, Pervis Estupiñán, Samuele Ricci e persino Rafael Leão, ma l'uomo più richiesto resta Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, arrivato a Milanello nel 2024 dal Monaco, non rientra nei piani tattici del nuovo allenatore Rúben Amorim ed è finito al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Su di lui si registra la forte pressione di club di Premier League, Liga e Ligue 1, tra cui spiccano Olympique Marsiglia, Olympique Lione (impegnato anche nell'affare Zachary Athekame) e il Betis.
Il paradosso Fofana: fuori dal progetto di Rúben Amorim nonostante i numeriYoussouf Fofana, classe 1999, si trova in una situazione paradossale. Arrivato a Milano per 26 milioni di euro, il centrocampista transalpino ha collezionato in maglia rossonera ben 88 presenze, impreziosite da 3 gol e 13 assist. Nonostante il buon rendimento complessivo, il numero 19 del Diavolo è entrato nell'ottica di dover fare le valigie poiché le sue caratteristiche fisiche e di interdizione non si sposano con la filosofia di gioco del tecnico portoghese, che per il suo 3-4-2-1 richiede centrocampisti con doti di palleggio e geometrie differenti. La rottura tattica ha scatenato gli estimatori in tutta Europa: dopo un timido sondaggio del Beşiktaş di Vincenzo Italiano (che ha preferito virare su Dušan Vlahović), i club inglesi di Nottingham Forest, Crystal Palace ed Ipswich Town hanno iniziato a fare sul serio, seguiti a ruota dagli spagnoli del Villarreal e del Betis.
Possibile ritorno in Francia: OM e OL spingono per il prestitoLe piste più calde per il futuro del mediano portano però a un suggestivo ritorno in patria. In Ligue 1 si è scatenato un vero e proprio derby di mercato tra l'Olympique Marsiglia e l'Olympique Lione. Proprio con l'OL i dirigenti di Via Aldo Rossi stanno definendo in queste ore il passaggio in prestito secco del giovane Zachary Athekame, e i francesi vorrebbero sfruttare l'eccellente canale diplomatico per imbastire una doppia operazione. Tuttavia, sia il Lione che il Marsiglia vorrebbero tesserare Fofana con la formula del prestito con semplice diritto di riscatto negli ultimi giorni di agosto: una soluzione temporanea che la dirigenza milanista ha già rispedito al mittente.
Il nodo economico: la richiesta del Milan e la plusvalenza a bilancioLa posizione del Milan guidato da RedBird è infatti categorica: Fofana parte subito, ma solo a titolo definitivo. Avendo firmato nel 2024 un accordo quadriennale con scadenza 30 giugno 2028, il cartellino del centrocampista pesa attualmente sul bilancio rossonero per una quota di ammortamento residuo pari a 13 milioni di euro. La richiesta ufficiale fissata dal Milan è di 20 milioni di euro: una cifra congrua che permetterebbe alla società di registrare a bilancio una plusvalenza netta di 7 milioni di euro. Un tesoretto fondamentale che i vertici societari intendono monetizzare immediatamente per finanziare gli ultimi colpi in entrata richiesti da Amorim prima del gong del 1° settembre.
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