Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders è al centro di una clamorosa trattativa tra Manchester City e Al-Qadsiah, club della Saudi Pro League. L'operazione di mercato, che vede sullo sfondo anche il forte interesse del Nottingham Forest in Premier League, potrebbe garantire una ricca plusvalenza alle casse del Milan. Grazie a una particolare clausola inserita al momento della cessione ai Citizens di Pep Guardiola, la società rossonera guidata da RedBird incasserebbe immediatamente l'intera quota dei bonus residui da reinvestire subito a Milanello per l'attuale sessione estiva.

La tentazione araba di Reijnders e l'intreccio da 60 milioni

I dettagli della cessione al City e i bonus già incassati

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La clausola blindata: ecco perché il Milan tifa per la cessione

Il Manchester City è in trattativa avanzata con il club di Khobar per il trasferimento dell'ex centrocampista rossonero. La base economica dell'accordo tra i due club è stata fissata sulla cifra monstre didi euro. Sebbene l'intesa tra le due società sia ormai vicina alla fumata bianca, il semaforo verde definitivo dipenderà esclusivamente dalla volontà del calciatore oranje, che si trova a dover scegliere tra i petrodollari arabi e la permanenza nel calcio europeo, dove il Nottingham Forest resta alla finestra pronto a inserirsi nella corsa.Per comprendere l'impatto di questa operazione sul bilancio del Diavolo, bisogna fare un passo indietro all'estate del 2025. Il Milan aveva ceduto Reijnders al Manchester City (dopo un biennio superbo a San Siro condito da 104 presenze, 19 reti e 9 assist) per una parte fissa di. Di questo tesoretto aggiuntivo, Via Aldo Rossi ha finora incassato soltantodi euro, legati alla matematica qualificazione degli inglesi all'edizione 2026-2027 della UEFA Champions League.I restanti 10 milioni di euro di bonus erano legati a obiettivi personali e di squadra estremamente complessi da raggiungere, come la vittoria della Champions League, il trionfo dell'olandese nel Pallone d'Oro o il premio di miglior giocatore della Premier League, oltre alla permanenza a Manchester fino al 30 giugno 2030. Nell'accordo di un anno fa, la dirigenza rossonera ha però inserito una postilla lungimirante:, a prescindere dai risultati. Una combinazione che permetterebbe al Milan di intascare subito altri 10 milioni di euro puliti per finanziare i colpi in entrata.