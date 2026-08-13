È fatta per il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Manchester City all'Al-Qadsiah: ecco la cifra che incasserà il Milan dall'operazione
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Termina dopo una sola stagione l'avventura di Tijjani Reijnders al Manchester City. Al termine di un'annata complicata il Premier League, l'ex centrocampista del Milan è pronto ad intraprendere una nuova esperienza professionale. La cessione dell'olandese si inserisce in un'operazione che porterà un'ingente quantità di denaro anche nelle casse rossonere.
Reijnders all'Al-Qadsiah
🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Tijjani Reijnders says yes to Al Qadsiah and all parties have now a verbal agreement, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Man City agreed to receive €61m, as revealed today.
Clubs exchanging documents now ahead of signatures.
Reijnders didn’t train as he’s waiting to fly to Saudi. pic.twitter.com/uwOErBoyzs
Come riportato in esclusiva dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio account X, Manchester City e Al-Qadsiah hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento in Saudi Pro League di Reijnders. Il club arabo ha convinto la dirigenza dei 'Citizens' a liberare il centrocampista olandese con un'offerta da 61 milioni di euro. È in corso lo scambio di documenti tra le due società, con il giocatore che non si sta allenando ed è in attesa di volare in Arabia Saudita, scrive Romano.
La vendita del 2025 e i retroscena sui bonusPer ricostruire l'impatto economico di questo affare sul Milan bisogna tornare all'11 giugno 2025, quando il Milan ha ceduto Reijnders al Manchester City per 57,7 milioni di euro fissi (rateizzati in 5 anni) più 14 milioni legati ai bonus.
Molti dei bonus sono difficili da raggiungere e spalmati fino al 2030:
- 5 milioni legati ai piazzamenti Champions.
- 1 milione per la vittoria della Premier.
- 1 milione per l'eventuale titolo di miglior giocatore del torneo.
- 2 milioni per il Pallone d'Oro.
- 2 milioni in caso di vittoria della Champions League.
- 3 milioni extra legati a futuri prolungamenti di contratto.
Quanto incassa il Milan se Reijnders va al NottinghamIn caso cessione anticipata il Manchester City dovrà versare l’intera quota dei bonus residui nelle casse del Milan, a patto che si sia verificata almeno una condizione iniziale. Avendo il City staccato il pass per la Champions League nella scorsa stagione, il requisito minimo è già stato raggiunto. Con l'imminente trasferimento all'Al-Qadsiah, nelle casse di Via Aldo Rossi entreranno tutti e 14 i milioni in un'unica soluzione, portando l'incasso complessivo della cessione di Reijnders alla cifra finale di 71,7 milioni di euro.
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