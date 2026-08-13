Termina dopo una sola stagione l'avventura di Tijjani Reijnders al Manchester City. Al termine di un'annata complicata il Premier League, l'ex centrocampista del Milan è pronto ad intraprendere una nuova esperienza professionale. La cessione dell'olandese si inserisce in un'operazione che porterà un'ingente quantità di denaro anche nelle casse rossonere.

Reijnders all'Al-Qadsiah

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Tijjani Reijnders says yes to Al Qadsiah and all parties have now a verbal agreement, here we go!



Man City agreed to receive €61m, as revealed today.



Clubs exchanging documents now ahead of signatures.



Reijnders didn’t train as he’s waiting to fly to Saudi. pic.twitter.com/uwOErBoyzs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Come riportato in esclusiva dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio account X, Manchester City e Al-Qadsiah hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento in Saudi Pro League di Reijnders. Il club arabo ha convinto la dirigenza dei 'Citizens' a liberare il centrocampista olandese con un'offerta da 61 milioni di euro. È in corso lo scambio di documenti tra le due società, con il giocatore che non si sta allenando ed è in attesa di volare in Arabia Saudita, scrive Romano.

La vendita del 2025 e i retroscena sui bonus

Per ricostruire l'impatto economico di questo affare sulbisogna tornare all'11 giugno 2025, quando ilha cedutoalper

Molti dei bonus sono difficili da raggiungere e spalmati fino al 2030:

5 milioni legati ai piazzamenti Champions.

legati ai piazzamenti Champions. 1 milione per la vittoria della Premier.

per la vittoria della Premier. 1 milione per l'eventuale titolo di miglior giocatore del torneo.

per l'eventuale titolo di miglior giocatore del torneo. 2 milioni per il Pallone d'Oro.

per il Pallone d'Oro. 2 milioni in caso di vittoria della Champions League.

in caso di vittoria della Champions League. 3 milioni extra legati a futuri prolungamenti di contratto.

Quanto incassa il Milan se Reijnders va al Nottingham

In caso cessione anticipata il Manchester City dovrà versare, a patto che si sia verificata almeno una condizione iniziale. Avendo il City staccato il pass per la Champions League nella scorsa stagione, il requisito minimo è già stato raggiunto. Con l'imminente trasferimento all'Al-Qadsiah, nelle casse di Via Aldo Rossi entreranno, portando l'incasso complessivo della cessione dialla cifra finale di