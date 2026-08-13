Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Il futuro di Davide Calabria , ex calciatore del Milan, torna ad animare le ultime settimane di calciomercato. Come rivelato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, la situazione del terzino destro sta attirando l'attenzione di diversi club della massima serie italiana, pronti a muoversi con decisione se si presentassero gli incastri giusti.

Ex Milan, Calabria verso la Serie A?

In prima fila spunta il, alla ricerca di profili di esperienza per puntellare le corsie esterne. Granata vigili sulla situazione: la pista che porta all'ex capitano rossonero potrebbe scaldarsi qualora si verificassero delle uscite nel medesimo ruolo.

Il club piemontese non è l'unico ad aver messo gli occhi sul classe '96. Anche Genoa e Sassuolo stanno valutando il difensore, studiando la fattibilità dell'operazione per rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Un intreccio di mercato che potrà assumere dei nuovi risvolti nelle prossime ore. vedremo se l'ex capitano rossonero, dopo l'avventura Panathīnaïkos.