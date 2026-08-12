Il calciomercato del Lione regala un colpo proprio la vigilia dei decisivi impegni europei. Nonostante le recenti parole di Matthieu Louis-Jean, che aveva preannunciato una squadra immobile in entrata. la dirigenza del club transalpino ha deciso di stringere i tempi per completare un'operazione fondamentale in difesa. E' in dirittura d'arrivo, infatti, l'operazione che porterà Zachary Athekame a vestire la maglia del club francese.

Milan, Athekame verso l'addio

Il Lione infatti ha trovato l'accordo definitivo con il Milan per un prestito annuale del terzino destro svizzero. Come riferito da 'Olympique-et-Lyonnais', il classe 2004 è già sbarcato anelle ultime ore, dove ha avuto il primo contatto diretto con la società. Per rendere ufficiale il trasferimento manca ormai solo l'ultimo step: le visite mediche di rito, cosa he sosterrà a breve prima di firmare il contratto annuale.

L'annuncio è atteso momenti, anche perché il Lione ha un obiettivo ben preciso: registrare in tempo il giovane calciatore nella lista Uefa per i play-off di Champions League, operazione lampo che andrà a blindare la fascia della squadra francese.