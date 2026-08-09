Il Fenerbahçe è pronto a definire l'acquisto di Romelu Lukaku: un colpo che farebbe saltare l'eventuale trasferimento ai 'Canarini Gialli' di Rafael Leao
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Un intreccio di mercato tra Italia e Turchia vede protagonista il Milan e, in particolare, Rafael Leao. Secondo le ultime indiscrezioni, il Fenerbahçe sarebbe pronto a chiudere per Romelu Lukaku, attaccante in uscita dal Napoli. Se i 'Canarini Gialli' dovessero affondare il colpo per il centravanti belga, la trattativa con il club di Via Aldo Rossi per il portoghese potrebbe definitivamente saltare. Uno scenario in cui sulle tracce del numero 10 rossonero resterebbe soltanto il Galatasaray, neanche particolarmente convinto di chiudere l'operazione.
Calciomercato, Fenerbahçe pronto a chiudere per LukakuStando a quanto riferito da 'Sky Sport', Napoli e Fenerbahçe sarebbero vicinissimi all'accordo per il trasferimento di Lukaku. Il club di Istanbul ha presentato un'offerta da 5 milioni di euro ad Aurelio De Laurentis, che sarebbe incline ad accettare. La società turca ha già raggiunto un accordo sui termini personali con il centravanti belga, grazie ad un ingaggio che, secondo 'Il Fatto Quotidiano', supererebbe quota 11 milioni di euro. Uno stipendio faraonico, che non permetterebbe al Fenerbahçe di fare un ulteriore sforzo per arrivare anche a Leao.
La richiesta del Milan per LeaoIl Milan è forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di vendere Leao a prezzo di saldo. La valutazione del club rossonero si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro e l'operazione è attualmente in mano al super agente portoghese Jorge Mendes. Non è da escludere neanche la possibilità di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.
La prima offerta del Galatasaray e la rivelazione di SchiraCon il Fenerbahçe ormai defilato, l'unico club rimasto alla finestra per Leao è il Galatasaray. Nei giorni scorsi, i giallorossi di Istanbul si sono presentati in Via Aldo Rossi con un'offerta da 35 milioni di euro: proposta che è stata prontamente respinta dalla dirigenza rossonera. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club turco riterrebbe decisamente troppo elevata la richiesta da 50 milioni di euro avanzata dal Milan per l'esterno portoghese. Scenario che potrebbe portare il numero 10 a restare a San Siro, almeno per un'altra stagione.
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