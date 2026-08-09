Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto

Un intreccio di mercato tra Italia e Turchia vede protagonista il Milan e, in particolare, Rafael Leao. Secondo le ultime indiscrezioni, il Fenerbahçe sarebbe pronto a chiudere per Romelu Lukaku, attaccante in uscita dal Napoli. Se i 'Canarini Gialli' dovessero affondare il colpo per il centravanti belga, la trattativa con il club di Via Aldo Rossi per il portoghese potrebbe definitivamente saltare. Uno scenario in cui sulle tracce del numero 10 rossonero resterebbe soltanto il Galatasaray, neanche particolarmente convinto di chiudere l'operazione.

Calciomercato, Fenerbahçe pronto a chiudere per Lukaku

La richiesta del Milan per Leao

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