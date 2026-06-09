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Il piano di Glasner per Kostic e Camarda: Milan Futuro, prima squadra o nuovo prestito? Gli scenari possibili

Ralf Rangnick, Francesco Camarda e Oliver Glasner
Il Milan programma il futuro: si valutano i destini dei giovani Francesco Camarda e Andrej Kostic sotto la guida di Oliver Glasner e Ralf Rangnick
Redazione PM

Dalla sera del 24 maggio, quando la sconfitta contro il Cagliari ha sancito la mancata qualificazione in Champions League, il Milan si trova a fare i conti con uno scenario instabile. A quindici giorni dal licenziamento in massa di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il club rossonero non ha ancora nominato alcun sostituto. Tuttavia, l’accordo per Oliver Glasner (allenatore) e Ralf Rangnick (direttore tecnico) sembra davvero vicino e nel weekend potrebbero arrivare i primi annunci ufficiali. Le guide del nuovo corso saranno chiamate a ricostruire la rosa, delineando le strategie per il mercato e valorizzando alcuni dei propri giovani. In questo scenario, sarà fondamentale stabilireo con precisione i piani per il rientrante Francesco Camarda e per il nuovo acquisto Andrej Kostic.

Milan, il futuro di Camarda

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Il rientro dal prestito al Lecce mette Francesco Camarda di fronte a un bivio. L'ipotesi di una cessione a titolo definitivo appare al momento esclusa, anche perché il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic si è speso molto per il ragazzo e intende tutelarlo. Un eventuale sbarco di Ralf Rangnick alla guida dell'area tecnica favorirebbe la permanenza a Milano dell'attaccante classe 2008. Il manager tedesco vorrebbe infatti applicare il modello RedBull, incentrato sulla crescita interna dei giovani talenti. Camarda preferirebbe questa soluzione per provare a conquistarsi definitivamente il Milan.

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Le opzioni in prestito

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Se il Milan, d'intesa con il futuro allenatore e il prossimo direttore sportivo, optasse invece per un nuovo prestito, le piste principali porterebbero al Monza e al Torino, dove Camarda ritroverebbe il suo ex tecnico Ignazio Abate. Resta viva anche l'opzione Cagliari, soluzione confermata direttamente dal presidente del club sardo, Tommaso Giulini, nel corso di una recente intervista ai nostri microfoni.

Kostic, Milan Futuro o prima squadra?

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Parallelamente, una decisione andrà presa anche sul futuro di Andrej Kostic. Il talento montenegrino classe 2007, prelevato a marzo dal Partizan Belgrado, era stato inizialmente annunciato come un rinforzo per il Milan Futuro. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, tuttavia, il giocatore potrebbe essere aggregato alla prima squadra già dal prossimo 12 luglio, giorno del raduno per il ritiro estivo. Il profilo del giovane calciatore riscuoterebbe infatti il gradimento sia di Oliver Glasner che dello stesso Rangnick, pronti a valutarlo subito tra i grandi.

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