Le opzioni in prestito—
Se il Milan, d'intesa con il futuro allenatore e il prossimo direttore sportivo, optasse invece per un nuovo prestito, le piste principali porterebbero al Monza e al Torino, dove Camarda ritroverebbe il suo ex tecnico Ignazio Abate. Resta viva anche l'opzione Cagliari, soluzione confermata direttamente dal presidente del club sardo, Tommaso Giulini, nel corso di una recente intervista ai nostri microfoni.
Kostic, Milan Futuro o prima squadra?—
Parallelamente, una decisione andrà presa anche sul futuro di Andrej Kostic. Il talento montenegrino classe 2007, prelevato a marzo dal Partizan Belgrado, era stato inizialmente annunciato come un rinforzo per il Milan Futuro. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, tuttavia, il giocatore potrebbe essere aggregato alla prima squadra già dal prossimo 12 luglio, giorno del raduno per il ritiro estivo. Il profilo del giovane calciatore riscuoterebbe infatti il gradimento sia di Oliver Glasner che dello stesso Rangnick, pronti a valutarlo subito tra i grandi.
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