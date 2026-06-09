Dalla sera del 24 maggio, quando la sconfitta contro il Cagliari ha sancito la mancata qualificazione in Champions League, il Milan si trova a fare i conti con uno scenario instabile. A quindici giorni dal licenziamento in massa di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il club rossonero non ha ancora nominato alcun sostituto. Tuttavia, l’accordo per Oliver Glasner (allenatore) e Ralf Rangnick (direttore tecnico) sembra davvero vicino e nel weekend potrebbero arrivare i primi annunci ufficiali. Le guide del nuovo corso saranno chiamate a ricostruire la rosa, delineando le strategie per il mercato e valorizzando alcuni dei propri giovani. In questo scenario, sarà fondamentale stabilireo con precisione i piani per il rientrante Francesco Camarda e per il nuovo acquisto Andrej Kostic.