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Di Marzio: “Il Milan non ha certezze. Al momento è tutto bloccato”

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intervenuto su SkySport, l'esperto di mercato Di Marzio ha voluto fornire degli aggiornamenti sulla situazione a Casa Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato della situazione attuale all'interno del club rossonero, dipinta dall'espero di mercato come un vero e proprio rebus

Milan, Di Marzio: "Non ho certezze sul club"

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Mentre le rivali si attrezzano iniziando a pianificare la nuova stagione, i rossoneri sembrano pronti a vivere l'ennesimo anno zero, finendo in un limbo decisionale che, al momento, sembra non avere una fine. Il nome caldo in ottica dirigenziale è quello di Ralf Rangnick, ma la fumata bianca tanto attesa non è ancora arrivata.

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Per quanto riguarda l'allenatore, il tecnico più quotato è Oliver Glasner, che potrebbe sbarcare a Milano indipendentemente dall'arrivo di Rangnick. Il vero problema, però, non sono i nomi, ma l'assenza pesante di alcune figure di riferimento, fatto che può bloccare sia trattative in entrata che in uscita:

"Non ho certezze sul Milan e non le ha neanche il Milan, le altre stanno chiudendo direttori sportivi, allenatori, il Milan è l'unica che non ha accordi definiti. Sta flirtando con Rangnick da giorni ma senza avere il suo ok definito perché anche lo stesso Milan non è convinto di dargli in mano tutta l'area tecnica. C'è poi il discorso relativo all'allenatore, il Milan ha incontrato Glasner che è un uomo di Rangnick ma potrebbe arrivare anche a prescindere dall'austriaco. Il Milan continua le sue consultazioni e i suoi casting, l'augurio per i tifosi è che prima o poi, più prima che poi, il Milan decida di chiudere per una struttura sennò è tutto bloccato. Anche la risoluzione di Allegri con il Milan perché poi possa firmare con il Napoli è bloccata perché non c'è un referente con cui definire la risoluzione. Servono uomini di calcio per far si che il Milan possa andare avanti con tutte le dinamiche per la prossima stagione".

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