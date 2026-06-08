Giornata piena di aggiornamenti sul Milan, che all'8 di giugno ancora non ha scelto nessun uomo per il nuovo progetto. Il nome di Oliver Glasner, però, rimane in pole position e nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli. Intanto, arrivano delle novità anche sul fronte mercato: Leao sempre più vicino all'addio, ma il crollo è evidente. Torna di moda Lewandowski? Vediamo, nelle prossime slide, quali sono le migliori notizie raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 8 giugno 2026.