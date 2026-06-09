Come rivelato dalle colonne del Corriere dello Sport, l'ultimo meeting tra la proprietà del Milan e i rappresentanti di Glasner ha sancito una totale comunione d'intenti. Pur di cogliere l'opportunità rossonera – considerata il definitivo salto di qualità per la propria carriera – l'allenatore austriaco ha deciso di mettere da parte ogni altra proposta sul tavolo, congelando in extremis anche il forte inserimento degli olandesi del Feyenoord.
Perché Glasner piace a RedBird: bacheca europea e filosofia tattica—
Il profilo del tecnico austriaco sposa perfettamente i parametri e gli algoritmi societari di RedBird per due motivi principali.
Una proposta dinamica e aggressiva. Non si tratta del possesso posizionale esasperato alla Cesc Fàbregas, ma rappresenta una rottura totale con l'impostazione tattica di Allegri. La palla passa ora a Gerry Cardinale per l'ultimo "ok" definitivo.
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