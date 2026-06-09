Il casting per la panchina del Milan è arrivato a una stretta decisiva. Oliver Glasner , allenatore austriaco classe 1974 reduce dalla straordinaria esperienza in Inghilterra alla guida del Crystal Palace, vuole fortemente il club rossonero e spera di insediarsi a Milanello il prima possibile. Il tecnico ha già espresso il suo totale gradimento al progetto. La sua candidatura è balzata in pole position per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri , e ora si attende solo il via libera definitivo da parte dei vertici di via Aldo Rossi.

Il ruolo di Gerry Cardinale e del management RedBird

La scelta finale sulla guida tecnica spetta in prima persona a Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Il tycoon statunitense si sta affidando ai pareri dei suoi uomini di fiducia all'interno della struttura societaria: Zlatan Ibrahimović e il top manager Massimo Calvelli. È proprio questa coppia dirigenziale che sta conducendo in prima persona i colloqui esplorativi e i tavoli di trattativa con i profili internazionali da ormai due settimane.