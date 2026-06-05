PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Milan, Giulini: “Camarda al Cagliari? Una cosa ve la posso dire …” | VIDEO
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Calciomercato Milan, Giulini: “Camarda al Cagliari? Una cosa ve la posso dire …” | VIDEO
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Intervenuto da Parma, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Camarda del Milan
In occasione del Festival della Serie A, tenutosi a Parma, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto ai microfoni dei media presenti per parlare un po' del futuro della squadra, commentando anche l'ipotesi di Camarda, giocatore di proprietà del Milan, al Cagliari. Ecco il video del nostro inviato Matteo Chini.