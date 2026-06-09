Sono giorni decisivi per il futuro societario e sportivo del Milan. La trattativa per portare Ralf Rangnick in via Aldo Rossi è entrata nella sua fase calante e spartiacque. La dirigenza rossonera ha messo sul piatto un'offerta chiara: il ruolo di direttore tecnico (DT) con l'obiettivo di accentrare la filosofia sportiva del club. Dal canto suo, l'attuale Commissario Tecnico della Nazionale austriaca ha risposto delineando una serie di condizioni imprescindibili a Gerry Cardinale e al management di RedBird. Se la proprietà statunitense soddisferà queste richieste, un matrimonio nato originariamente nel 2020, e poi bruscamente interrotto, potrà finalmente celebrarsi.