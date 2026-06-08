I retroscena dello spogliatoio e il crollo della stagione — La tifoseria rossonera attribuisce a Ibrahimović una forte quota di responsabilità nella crisi strutturale in cui versa il club. Sulla spalla del dirigente pesano in modo specifico alcune indiscrezioni relative alla gestione della squadra negli ultimi mesi.

Le tensioni con la guida tecnica: le voci di scontri verbali accesi avvenuti nel corso della stagione con l'ormai ex allenatore Massimiliano Allegri.

L'ingerenza con la rosa: i presunti contatti telefonici diretti con alcuni calciatori della prima squadra, interpretati dall'ambiente come un tentativo di delegittimare l'autorità dell'allenatore.

Questo clima di spaccatura interna ha inevitabilmente contribuito al crollo verticale del Diavolo negli ultimi due mesi calcistici, culminato con il drammatico fallimento dell'obiettivo minimo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

L'esodo dei big e il paradosso del ruolo istituzionale — Il vuoto di potere rischia di innescare un pericoloso effetto domino sul mercato. Con un Milan privato contemporaneamente di un direttore tecnico, di un direttore sportivo e di un allenatore, i pilastri della rosa stanno valutando l'addio. Rafael Leão ha già manifestato la chiara intenzione di lasciare Milanello in estate, e profili del calibro di Mike Maignan e Adrien Rabiot potrebbero presto seguirne le tracce. In questo scenario di totale navigazione a vista, Ibrahimović continua la sua fronda interna per ostruire il percorso di Ralf Rangnick verso la direzione tecnica.

L'intera vicenda fa emergere un profondo paradosso istituzionale. Tecnicamente e ufficialmente, Ibrahimović non possiede una carica formale nei quadri societari del Milan. E, di conseguenza, non dovrebbe esercitare alcuna influenza sulle decisioni dell'area sportiva. Nei fatti, però, il suo raggio d'azione è totale. Una dinamica simile a quella del 2024, quando poi mise la propria firma e la propria faccia sul mercato e sulle successive nomine dei tecnici Paulo Fonseca e Sérgio Conceição.

I due Scudetti, i 93 gol e i 35 assist messi a referto in 163 partite ufficiali da calciatore costituiscono un patrimonio storico immenso. Tuttavia, quel credito apparentemente infinito accumulato davanti al proprio popolo si sta rapidamente dilapidando a causa di una gestione manageriale giudicata distante e priva di risposte concrete.