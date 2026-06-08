L'attesa di Glasner e il fattore "protezione aziendale"

Sul fronte panchina, Oliver Glasner — sponsorizzato direttamente da Rangnick — attende la mossa ufficiale di Cardinale dopo il proficuo summit di sei ore andato in scena martedì scorso a Monaco di Baviera. Il tecnico ex Eintracht e Crystal Palace è entusiasta della prospettiva rossonera. È convinto di poter trapiantare a San Siro una mentalità fortemente offensiva e un calcio spettacolare. Ma ha posto una condizione legata alla sua storia tattica.