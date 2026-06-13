Nessun intoppo burocratico o brutta sorpresa dell'ultimo minuto per il Milan, che in un momento di totale rifondazione sul fronte della panchina e della dirigenza (qui le notizie) conferma la sua partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Nonostante le scadenze federali si stiano avvicinando, la società di via Aldo Rossi ha evitato qualsiasi tipo di corsa contro il tempo, sbrigando le pratiche burocratiche con relativo anticipo. Como riportato dalla giornalista de Il Corriere della Sera Monica Colombo, il Milan si è iscritto ieri sera al campionato di Serie A 2026-27. Questo quanto riportato sul social X. L'iscrizione al campionato andava presentata per tutte le squadre entro il 16 giugno e non ci saranno quindi problemi sotto questo punto di vista per il Milan.

La stabilità societaria e l'annuncio di Monica Colombo

L'apprensione del tifo e il bisogno di un'accelerazione sportiva

La tempestività con cui la società ha depositato la documentazione ha tolto qualsiasi dubbio sulla partecipazione in Serie A del Milan, che erano nati a causa della mancanza di potere che vige in questo momento a Milanello. Il tifo rossonero vive comunque giorni di forte apprensione a causa dello stallo per la scelta del nuovo allenatore e per l'assetto della dirigenza, ma può tirare un sospiro di sollievo sotto questo punto di vista.Questa certezza burocratica, d'altro canto, deve ora tramutarsi in una rapida accelerazione sul fronte sportivo, visto che certifica la presenza del Milan nel prossimo campionato italiano, i rossoneri devono muoversi e chiudere per le figure importanti per aprire il nuovo progetto sportivo del Diavolo. Il tempo è sempre meno e le altre squadre stanno già lavorando da giorni.