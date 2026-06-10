Appesi gli scarpini al chiodo, il trentunenne belga è pronto a voltare pagina in modo radicale. Il suo percorso professionale si dividerà dunque tra l'universo della moda d'alta gamma e il management sportivo, attraverso la costituzione dell'agenzia calcistica DLF fondata in totale sinergia con il socio e coproprietario Marvin Willem Ofori .

Origi chiude così una carriera vissuta su picchi altissimi e brusche frenate. Le pagine più gloriose della sua epopea sportiva rimangono indissolubilmente legate all'esperienza in Inghilterra con la maglia del Liverpool , club con cui ha conquistato i trofei più importanti del panorama mondiale:

Diametralmente opposto è stato il rendimento registrato in Italia. Trasferitosi a parametro zero al Milan nell'estate 2022, l'attaccante belga non è mai riuscito a incidere o a integrarsi nell'ambiente rossonero. I numeri della sua esperienza con il Diavolo nell'anno successivo alla conquista dello Scudetto evidenziano il fallimento tecnico dell'operazione:

Il rapporto tra il Milan e l'attaccante si è interrotto bruscamente al termine del prestito al Nottingham Forest. Rientrato alla base, Origi ha rotto totalmente con la società di via Aldo Rossi, finendo fuori rosa ma continuando a percepire i propri emolumenti. La parola fine è arrivata soltanto pochi mesi fa, quando le parti hanno trovato l'accordo definitivo per la risoluzione consensuale del contratto, anticipando di fatto - almeno sul fronte rossonero - la decisione del calciatore di abbandonare definitivamente il rettangolo verde.