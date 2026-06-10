L'accordo con Glasner e la clausola del direttore sportivo—
L'intesa contrattuale per l'approdo del tecnico austriaco sulla panchina rossonera è ormai totale. Un accordo solido, che non verrà messo a repentaglio dall'esito della trattativa con Rangnick. Come sottolineato da Tuttosport, Glasner ha confermato la propria totale disponibilità a sposare il progetto Milan anche a prescindere dall'arrivo del suo mentore in dirigenza.
L'allenatore ha però posto una condizione imprescindibile alla proprietà: avere nei quadri societari un direttore tecnico o un direttore sportivo di lingua tedesca. Questa figura risulta fondamentale per ottimizzare la comunicazione interna, velocizzare la programmazione ed evitare ulteriori perdite di tempo in vista della sessione di mercato estiva.
I 4 candidati per la scrivania di direttore sportivo—
Nel caso in cui Ralf Rangnick non dovesse definire il suo ingresso nel club, la dirigenza rossonera sta già vagliando quattro profili internazionali di area germanofona in grado di supportare il lavoro di Glasner:
I profili emergenti—
I due preferiti di Oliver Glasner—
Scenari e tempistiche per l'organigramma rossonero—
La scelta del dirigente di riferimento sarà cruciale per determinare le linee guida del prossimo calciomercato rossonero. La proprietà RedBird punta a chiudere il cerchio entro i prossimi giorni per consentire a Glasner di iniziare il ritiro estivo con un quadro societario chiaro, stabile e altamente specializzato.
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