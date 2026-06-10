Oliver Glasner ha l'accordo con il Milan e chiede un direttore sportivo di lingua tedesca al club rossonero. Da Johannes Spors a Christoph Freund, ecco i quattro profili nel mirino del proprietario Gerry Cardinale

Il Milan sta lavorando intensamente per definire la struttura strategica in vista della stagione 2026-2027. Dopo la rivoluzione totale ai vertici voluta dal proprietario Gerry Cardinale, l'obiettivo prioritario del club di Via Aldo Rossi è comporre il binomio di matrice mitteleuropea formato da Ralf Rangnick e Oliver Glasner, rispettivamente nei ruoli di direttore tecnico e allenatore della Prima Squadra.