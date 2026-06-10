La carriera di Oliver Glasner: dagli esordi al trionfo in Europa League—
Il percorso professionale di Glasner è caratterizzato da una crescita metodica e da tappe fondamentali che ne hanno strutturato la filosofia di gioco:
L'esperienza in Premier League con il Crystal Palace: il Re delle coppe—
Subentrato a metà della stagione 2023-2024 sulla panchina del Crystal Palace, Glasner ha vissuto un'esperienza inglese a due facce. Se in Premier League il rendimento ha mostrato un trend calante nei tre anni di gestione (chiusi rispettivamente al 10°, 12° e 15° posto), il cammino nelle competizioni a eliminazione diretta è stato straordinario.
Alla guida delle Eagles, il tecnico austriaco ha dimostrato un feeling eccezionale con le finali, arricchendo la bacheca del club con ben tre trofei:
L'accordo con RedBird e i possibili scenari societari—
L'intesa contrattuale è stata raggiunta al termine di una serie di incontri, svoltisi sia di persona sia in videoconferenza, tra l'allenatore e il vertice di RedBird. Al tavolo delle trattative erano presenti il proprietario del Milan Gerry Cardinale e i suoi uomini di fiducia, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović.
L'arrivo di Glasner a Milano apre ora due possibili scenari per l'assetto societario rossonero:
Cifre e dettagli del contratto: il confronto tra i quotidiani—
Se l'accordo sul nome è ormai totale, i principali quotidiani sportivi in edicola si dividono sui dettagli economici e sulla durata dell'ingaggio che l'austriaco si appresta a firmare:
La Gazzetta dello Sport: ipotizza un contratto biennale con scadenza al 30 giugno 2028, opzione per il terzo anno e uno stipendio compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro netti a stagione.
Corriere della Sera e Tuttosport: concordano sulla durata (biennale con opzione), ma stimano la base fissa dell'ingaggio a 3,5 milioni di euro netti all'anno più bonus.
Il Corriere dello Sport: propone la stima più alta, quantificando l'ingaggio complessivo a circa 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.
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