Il Milan punta a un direttore sportivo di lingua tedesca per la stagione 2026-2027. Da Johannes Spors e Devun Özek fino a Christoph Freund e Marcel Schäfer: ecco i nomi caldi per il club di via Aldo Rossi

In casa Milan la rivoluzione per la stagione 2026-2027 non si fermerà alle caselle di direttore tecnico e allenatore, per le quali restano in pole position Ralf Rangnick e Oliver Glasner. I colloqui tenuti fin qui da RedBird si stanno estendendo con forza anche alla scelta del nuovo direttore sportivo. La sensazione all'interno dell'ambiente rossonero è ormai netta: il club di via Aldo Rossi si appresta a varare una linea dirigenziale a forte trazione tedesca.