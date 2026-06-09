Milan, Pulisic: “Voglio vincere il Mondiale con gli Stati Uniti. Leao? Nel mondo della moda è il numero uno”
Scenario B: i nomi di Oliver Glasner per la dirigenza—
La pista tedesca per l'organigramma del Milan resta prioritaria anche in un secondo scenario. Se Oliver Glasner dovesse approdare sulla panchina rossonera senza il contemporaneo insediamento di Rangnick, il tecnico austriaco esigerebbe comunque un direttore dportivo di lingua tedesca per ottimizzare la comunicazione e facilitare la pianificazione sul mercato. Direttamente dall'Austria, sono rimbalzate due candidature di spessore avanzate dall'allenatore:
Le prossime ore saranno decisive per capire quale asse prenderà il controllo del calciomercato del Milan. Ma la strada tracciata da Gerry Cardinale e dal fondo RedBird sembra ormai priva di deviazioni.
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