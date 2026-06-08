Il vero rebus, tuttavia, è legato alla scelta del direttore sportivo. Una casella il cui destino dipende interamente dagli equilibri politici che si registreranno tra la proprietà e l'area tecnica. Se Gerry Cardinale deciderà di consegnare le chiavi del club a Rangnick, significherà un semaforo verde automatico a tutte le sue condizioni verticali. Tra queste - per esempio - vi è l'ingaggio di Johannes Spors (attualmente al Southampton), fedelissimo del "Professore" fin dai tempi delle comuni esperienze con Hoffenheim e Lipsia.