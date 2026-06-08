Lo scenario "solo Glasner" e il diktat linguistico del tecnico—
Qualora dovesse invece concretizzarsi l'arrivo del solo Glasner in panchina, senza l'approdo parallelo di Rangnick nei quadri dirigenziali, Cardinale avrebbe le mani decisamente più libere per decretare il nuovo DS. In questo specifico scenario, Zlatan Ibrahimović continuerebbe a spingere per la pista internazionale che porta allo spagnolo Ramón Planes, forte della sponda strategica della manager Rafaela Pimenta. Ma attenzione, perché nelle ultime ore la candidatura di Planes deve fare i conti con le precise richieste avanzate dallo stesso Glasner.
Secondo quanto svelato dal Salzburger Nachrichten, autorevole quotidiano della città natale dell'allenatore austriaco, Glasner avrebbe espresso alla dirigenza del Diavolo una preferenza netta. Nello specifico, per facilitare la comunicazione interna, la condivisione delle metodologie di lavoro e l'interazione sul mercato, il tecnico desidera collaborare con un direttore sportivo di lingua tedesca. A tal proposito, Glasner avrebbe già sottoposto a Cardinale due profili di primissimo piano.
L'identikit dei nuovi candidati: Freund e Schäfer nel mirino—
I due nomi caldeggiati dall'allenatore austriaco rappresentano profili di altissimo spessore dirigenziale, entrambi operanti ai vertici della Bundesliga.
Si tratta di due piste affascinanti. Ma sicuramente complesse, viste le scadenze contrattuali e lo spessore dei club d'appartenenza. La richiesta di Glasner ridisegna così le strategie di via Aldo Rossi. Può aprirsi un nuovo asse di "mercato" con la Germania proprio nelle ore che precedono le decisioni definitive.
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