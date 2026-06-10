Il caso social e il "deserto" nell'organigramma del Milan—
A sollevare forti perplessità è la gestione della comunicazione pubblica del dirigente. Come evidenziato da un'analisi di Tuttosport, l'ultimo post con riferimenti cromatici rossoneri da parte di Ibrahimović risale addirittura a metà marzo: uno scatto sulla neve con uno snowboard marchiato Milan e una tuta in tinta. Una pubblicazione prettamente commerciale e slegata dalle mansioni operative all'interno del club.
Il quotidiano torinese fotografa la situazione attuale ponendo l'accento su un paradosso societario. Ibrahimović non figura ufficialmente nel ridotto organigramma milanista, che a oggi conta appena cinque volti ufficiali e sconta l'assenza di figure chiave come l'amministratore delegato e il direttore sportivo. Se da un dirigente non ci si aspetta la divulgazione social del proprio lavoro, la totale esposizione di attività extra-Milan in un momento sportivamente delicato viene percepita come una provocazione.
Dalla palestra alla California: gli impegni extra e la rabbia dei tifosi—
Nelle ultime settimane, i profili ufficiali di Ibrahimović hanno documentato una fitta agenda di impegni personali. Intense sessioni di allenamento in palestra, svariate iniziative commerciali e, non ultimo, il suo sbarco in California. Lo svedese è volato infatti negli Stati Uniti d'America per lavorare in qualità di "talent" televisivo per l'emittente CBS Sports, commentando le partite della Coppa del Mondo.
Questa sovrapposizione di ruoli ha scatenato reazioni opposte e speculari sul web:
Il nodo dei contratti commerciali e le aspettative della piazza—
Se da un lato appaiono comprensibili e insindacabili gli obblighi commerciali regolati da contratti pregressi con i partner globali, dall'altro la tifoseria fatica ad accettare l'apparente distacco istituzionale. In un momento di totale rifondazione tecnica, la piazza milanista si aspetta una presenza costante e decisionale da parte di chi dovrebbe rappresentare la garanzia sportiva del progetto RedBird.
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