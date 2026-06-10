I fischi, per sua stessa ammissione, lo hanno sempre galvanizzato. Fino a oggi, però, erano quelli degli avversari a caricarlo sul terreno di gioco. Adesso lo scenario è radicalmente cambiato: sono gli stessi sostenitori del Milan, coloro che per anni lo hanno idolatrato come leader indiscusso in campo, a fischiare e contestare Zlatan Ibrahimović. Al centro delle critiche c'è il suo operato — e la percezione di una parziale assenza — nella costruzione del nuovo Milan in qualità di Senior Advisor del fondo RedBird.