Il dopo-rivoluzione in casa Milan ha assunto contorni politici e strategici ben definiti. In seguito al totale azzeramento dell'area dirigenziale e tecnica – che ha portato ai saluti simultanei di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri – la proprietà RedBird ha avviato una fitta agenda di audizioni. I numerosi colloqui esplorativi condotti nelle ultime due settimane hanno delineato due filosofie di pensiero nettamente distinte, pronte a contendersi il futuro del club rossonero.