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Milan, interrotti i contatti con Planes. Perde quota il ‘ticket’ con il tecnico Pochettino

Ramón Planes, dirigente spagnolo, piace al Milan per il ruolo di direttore sportivo
Milan: interrotti i contatti con Ramón Planes, direttore sportivo spagnolo. Va verso la vittoria la linea di Gerry Cardinale con Ralf Rangnick e Oliver Glasner. Tramonta dunque il piano B di Zlatan Ibrahimović. I dettagli
Daniele Triolo Redattore 

Il dopo-rivoluzione in casa Milan ha assunto contorni politici e strategici ben definiti. In seguito al totale azzeramento dell'area dirigenziale e tecnica – che ha portato ai saluti simultanei di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri – la proprietà RedBird ha avviato una fitta agenda di audizioni. I numerosi colloqui esplorativi condotti nelle ultime due settimane hanno delineato due filosofie di pensiero nettamente distinte, pronte a contendersi il futuro del club rossonero.

La prima via: il ticket Rangnick-Glasner voluto dalla proprietà

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La prima strada, che gode fin dal primo momento della massima corsia preferenziale, prevede l'insediamento di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico e di Oliver Glasner sulla panchina della prima squadra. Questa soluzione è fortemente caldeggiata da Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, e da Massimo Calvelli, uomo di fiducia del fondo statunitense che ha recentemente ereditato parte delle deleghe operative da amministratore delegato precedentemente gestite da Furlani.

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Il Piano B: la corrente Ibrahimović con Planes e Pochettino

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La seconda via ha rappresentato a lungo la principale alternativa strategica, promossa in prima persona da Zlatan Ibrahimović nel suo ruolo di Senior Advisor per la dirigenza e per Cardinale. Il piano caldeggiato dall'ex fuoriclasse svedese poggiava su basi solide e profili di caratura internazionale:

  • Direzione sportiva: affidata a Ramón Planes, dirigente di spessore internazionale con un passato tra Barcellona, Tottenham e Al-Ittihad, a cui non sarebbe dispiaciuto lavorare con Glasner, di cui è estimatore.

  • Guida tecnica: assegnata a un profilo d'élite come Mauricio Pochettino.

    • I dettagli di Tuttosport: la pista di Ibra diventa un binario morto

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    L'equilibrio tra le due fazioni sembra però essersi spezzato in modo definitivo. Come rivelato dall'edizione odierna di Tuttosport, il tandem composto da Rangnick e Glasner sta prendendo il largo, monopolizzando i favori del pronostico. Di contro, l'opzione Planes-Pochettino ha subito una brusca decelerazione.

    I contatti tra i vertici di via Aldo Rossi e Ramón Planes si sono virtualmente interrotti da diversi giorni. Questo prolungato silenzio di mercato certifica come la linea alternativa sponsorizzata da Ibrahimović si stia trasformando, ora dopo ora, in un binario morto. Spianando quindi la strada alla definitiva rivoluzione di matrice tedesca e austriaca voluta da Cardinale e Calvelli.

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