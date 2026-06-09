Il Piano B: la corrente Ibrahimović con Planes e Pochettino—
La seconda via ha rappresentato a lungo la principale alternativa strategica, promossa in prima persona da Zlatan Ibrahimović nel suo ruolo di Senior Advisor per la dirigenza e per Cardinale. Il piano caldeggiato dall'ex fuoriclasse svedese poggiava su basi solide e profili di caratura internazionale:
I dettagli di Tuttosport: la pista di Ibra diventa un binario morto—
L'equilibrio tra le due fazioni sembra però essersi spezzato in modo definitivo. Come rivelato dall'edizione odierna di Tuttosport, il tandem composto da Rangnick e Glasner sta prendendo il largo, monopolizzando i favori del pronostico. Di contro, l'opzione Planes-Pochettino ha subito una brusca decelerazione.
I contatti tra i vertici di via Aldo Rossi e Ramón Planes si sono virtualmente interrotti da diversi giorni. Questo prolungato silenzio di mercato certifica come la linea alternativa sponsorizzata da Ibrahimović si stia trasformando, ora dopo ora, in un binario morto. Spianando quindi la strada alla definitiva rivoluzione di matrice tedesca e austriaca voluta da Cardinale e Calvelli.
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