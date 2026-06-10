Il debutto a Glasgow e il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia—
La prima uscita sul campo del nuovo Milan avverrà in terra scozzese, prima di intraprendere una lunga tournée intercontinentale che toccherà l'Australia e l'Asia. Ecco le prime tappe ufficiali:
Il rientro in Europa e l'ultimo grande test a Breslavia—
Terminata la tournée tra Australia e Indonesia, il Milan farà rientro in Europa per rifinire la preparazione atletica e tattica. Prima del debutto ufficiale, ci sarà spazio per un ultimo grande match internazionale:
Sabato 15 agosto: il Milan sarà di scena alla Tarczynski Arena di Breslavia, in Polonia, per un prestigioso test match contro il Manchester United.
L'esordio in Serie A 2026-2027: subito la sfida contro l'ex Abate—
Appena una settimana dopo l'amichevole in Polonia, sarà già tempo di fare sul serio. La Lega Serie A inaugurerà ufficialmente il campionato nel weekend del 22-23 agosto.
Il sorteggio del calendario riserva subito un incrocio romantico e insidioso per il debutto dei rossoneri: il Milan esordirà infatti in trasferta allo stadio Olimpico - Grande Torino, affrontando il Torino guidato dal grande ex rossonero Ignazio Abate.
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