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Il Milan ufficializza l’estate 2026: c’è il derby con l’Inter in Australia e una sfida da brividi

Definito il calendario delle amichevoli estive del Milan per la stagione 2026-2027
Ufficiale il pre-campionato del Milan 2026-2027. Le date del raduno, il tour con le amichevoli contro Inter e Chelsea, il test contro il Manchester United e l'esordio in Serie A contro il Torino
Daniele Triolo Redattore 

In attesa che si definiscano i nodi legati alla dirigenza, alla scelta del nuovo allenatore e alle prime mosse di calciomercato, inizia finalmente a delinearsi il Milan per la stagione 2026-2027. Il club di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi pubblicando una nota ufficiale che definisce il programma dettagliato e il calendario delle amichevoli estive del Diavolo.

Il crono-programma iniziale, stilato originariamente da Massimiliano Allegri, prevedeva il raduno della squadra a Milanello per il 12 luglio. Tuttavia, la data è da considerarsi indicativa: il nuovo tecnico che si siederà sulla panchina rossonera potrebbe variare la pianificazione, facendo slittare i primi test atletici in avanti di qualche giorno per rimodulare la preparazione.

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Il debutto a Glasgow e il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia

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La prima uscita sul campo del nuovo Milan avverrà in terra scozzese, prima di intraprendere una lunga tournée intercontinentale che toccherà l'Australia e l'Asia. Ecco le prime tappe ufficiali:

  • Sabato 25 luglio | Il debutto: il Milan scenderà in campo al suggestivo Celtic Park di Glasgow per affrontare i padroni di casa del Celtic.

  • Mercoledì 5 agosto | Il derby d'Australia: a Perth andrà in scena un inedito e attesissimo derby stracittadino contro l'Inter, valido per la tournée estiva.

  • Sabato 8 agosto | Tappa a Giacarta: i rossoneri voleranno in Indonesia per sfidare il Chelsea in un classico del calcio europeo.

    • Il rientro in Europa e l'ultimo grande test a Breslavia

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    Terminata la tournée tra Australia e Indonesia, il Milan farà rientro in Europa per rifinire la preparazione atletica e tattica. Prima del debutto ufficiale, ci sarà spazio per un ultimo grande match internazionale:

    Sabato 15 agosto: il Milan sarà di scena alla Tarczynski Arena di Breslavia, in Polonia, per un prestigioso test match contro il Manchester United.

    L'esordio in Serie A 2026-2027: subito la sfida contro l'ex Abate

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    Appena una settimana dopo l'amichevole in Polonia, sarà già tempo di fare sul serio. La Lega Serie A inaugurerà ufficialmente il campionato nel weekend del 22-23 agosto.

    Il sorteggio del calendario riserva subito un incrocio romantico e insidioso per il debutto dei rossoneri: il Milan esordirà infatti in trasferta allo stadio Olimpico - Grande Torino, affrontando il Torino guidato dal grande ex rossonero Ignazio Abate.

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