L'asse Rangnick-Glasner: l'algoritmo Red Bull sbarca a Milano

L'incastro perfetto studiato da RedBird poggia su solide basi storiche. Rangnick e Glasner hanno già lavorato a stretto contatto ai tempi del Salisburgo, proprio agli albori del neonato progetto calcistico del gruppo Red Bull, espansosi poi con successo anche a Lipsia. La proprietà è convinta che questo binomio professionale possa replicare all'ombra del Duomo i fasti dei successi passati, come vi abbiamo raccontato per primi in anteprima. Per questa ragione, Glasner ha concesso la sua totale ed esclusiva priorità al Milan. Il tecnico austriaco, fresco vincitore della Conference League sulla panchina del Crystal Palace (con una media di 2.10 punti a partita e l'80% di vittorie nel torneo, come evidenziato dalle statistiche di Transfermarkt), ha deciso di congelare ogni altra opzione sul mercato, rispedendo al mittente il forte corteggiamento dei campioni d'Olanda del Feyenoord, che avevano bussato alla sua porta con insistenza.