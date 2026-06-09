Il prescelto per la poltrona di DT è noto: si tratta di Ralf Rangnick. L'attuale Commissario Tecnico dell'Austria non ama ragionare sui singoli nomi, bensì su elementi strutturali precisi:
L'asse Rangnick-Glasner: l'algoritmo Red Bull sbarca a Milano—
L'incastro perfetto studiato da RedBird poggia su solide basi storiche. Rangnick e Glasner hanno già lavorato a stretto contatto ai tempi del Salisburgo, proprio agli albori del neonato progetto calcistico del gruppo Red Bull, espansosi poi con successo anche a Lipsia. La proprietà è convinta che questo binomio professionale possa replicare all'ombra del Duomo i fasti dei successi passati, come vi abbiamo raccontato per primi in anteprima. Per questa ragione, Glasner ha concesso la sua totale ed esclusiva priorità al Milan. Il tecnico austriaco, fresco vincitore della Conference League sulla panchina del Crystal Palace (con una media di 2.10 punti a partita e l'80% di vittorie nel torneo, come evidenziato dalle statistiche di Transfermarkt), ha deciso di congelare ogni altra opzione sul mercato, rispedendo al mittente il forte corteggiamento dei campioni d'Olanda del Feyenoord, che avevano bussato alla sua porta con insistenza.
Le alternative e la scadenza decisiva di RedBird—
Prima di emettere le sentenze definitive, RedBird ha voluto esplorare ogni scenario alternativo, portando avanti colloqui anche con dirigenti del calibro di Ramón Planes (anch'egli estimatore di un profilo come quello di Glasner). La svolta, tuttavia, è dietro l'angolo.
Nel faccia a faccia andato in scena una settimana fa, Rangnick ha chiarito la sua visione per la ricostruzione del club. Il management di RedBird si è preso un margine di riflessione di 15 giorni per dare una risposta definitiva al manager tedesco. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: entro la fine di questa settimana la trattativa prenderà una piega definitiva, tracciando il futuro del nuovo Milan. Nel nostro Live continueremo ad aggiornarvi minuto per minuto sulle ultime novità. E voi cosa ne pensate? Preferireste la coppia Glasner-Ragnick o Planes-Pochettino? Ditecelo sui nostri social
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