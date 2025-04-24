Lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è l'impianto calcistico di Milano che ospita le partite casalinghe dell'AC Milan e dell'Inter. Sorge nel quartiere di San Siro, cui prese il nome fino al 1979. Successivamente, cambiò nominazione e venne intitolato alla memoria di Giuseppe Meazza (1910-1979), calciatore milanese che fu campione mondiale nel 1934 e nel 1938 e vestì sia la maglia rossonera che quella nerazzurra.

Storia stadio San Siro

Nel 1925 il Presidente del Milan, Piero Pirelli, sollecita la costruzione di uno stadio calcistico nelle vicinanze dell’Ippodromo per il Trotto. L'impianto viene inaugurato nel 1926. Ispirata agli stadi inglesi, la struttura fu completata in 13 mesi con un costo di 5 milioni di lire. San Siro era composto da quattro tribune rettilinee e poteva contenere fino a 35.000 spettatori. Il 19 Settembre 1926 fu inaugurato con il derby Milan-Inter.

Nel 1935 San Siro fu acquisito dal comune di Milano e da quest'ultimo ampliato tra il 1937 e il 1939, incrementando la capienza fino a 55.000 posti. Negli anni 50 venne aggiunto il secondo anello (1955) e l'impianto di illuminazione (1957), arrivando ad ospitare 85.000 spettatori, di cui circa 60.000 a sedere. Il terzo anello vide invece la luce successivamente, quando tra il 1987 e il 1990 lo stadio subì lavori di ristrutturazione per i Mondiali di Italia '90. La struttura e l'aspetto vennero notevolmente rinnovati, portando la capienza a 85.700 posti, tutti a sedere e coperti, scesa poi agli attuali 75.923 spettatori per l'inserimento di aree vip e box privati.

Stadio San Siro tra concerti e altri sport

Localizzazione Stadio San Siro

Città : Milano, Italia

Indirizzo : Via Piccolomini, 5 – 20151 Milano

Quartiere: San Siro

️ Storia e Struttura

Nome: San Siro fino al 1979

Attuale nome: Giuseppe Meazza dal 1979

Costruzione iniziata : 1925

Inaugurazione : 19 settembre 1926

Primo match : Inter – Milan 6-3 (amichevole)

Architetto originale : Ulisse Stacchini (lo stesso della Stazione Centrale di Milano)

Proprietà : Comune di Milano

Squadre residenti : AC Milan (dal 1926) FC Internazionale (dal 1947)



Principali ampliamenti e ristrutturazioni

1935-1939: Prima espansione fino a 55.000 spettatori 1955: Ulteriore ampliamento con secondo anello (85.000 posti) 1957: installazione impianto di illuminazione 1967: comparsa del primo tabellone luminoso elettronico 1989-1990: Restyling in vista dei Mondiali di Italia ’90: Aggiunto il terzo anello

Introdotte le iconiche torri elicoidali

Copertura dell’intero impianto 2008-2015: Miglioramenti su impianto audio, LED, tribune VIP, spogliatoi, accessibilità. 2016-2019: Restyling aree hospitality e rifacimento del terreno di gioco con tecnologie ibride. 2020-2023: Manutenzioni straordinarie per prolungarne la vita utile, mentre si discute del nuovo stadio.

Capienza stadio San Siro

Attuale : Circa 75.923 spettatori

È uno degli stadi più capienti d’Europa.

Curiosità Stadio San Siro

Intitolato a Giuseppe Meazza , leggendario attaccante che ha giocato per entrambe le squadre milanesi, campione del mondo nel 1934 e 1938.

Lo Stadio Meazza non è lo stadio più vecchio d'Italia: è il "Ferraris" di Genova lo stadio italiano ad essere entrato in funzione per primo, nel 1911, seguito dal "Penzo" di Venezia (1913), il “Ceravolo” di Catanzaro (1919) e il "Tardini" di Parma (1924). Il primo appuntamento calcistico internazionale ospitato da San Siro fu il mondiale 1934, del quale ospitò una delle semifinali.

⚽ Partite Storiche e Finali

Finali di Coppa dei Campioni / Champions League

1965 : Inter – Benfica (1-0)

1970 : Feyenoord – Celtic (2-1 dts)

2001 : Bayern Monaco – Valencia (1-1, 5-4 dcr)

2016: Real Madrid – Atlético Madrid (1-1, 5-3 dcr)

Mondiali 1934 e 1990

1934 : Diverse partite, inclusi quarti di finale e semifinale

1990 : Ospitò 6 partite, tra cui: Argentina – Camerun (0-1) Germania – Jugoslavia (4-1) Ottavi: Germania – Olanda (2-1)



Europei 1980

Ospitò alcuni incontri della fase a gironi

Altri eventi

Oltre al calcio, ha ospitato concerti leggendari di artisti come U2, Bruce Springsteen, Madonna, Beyoncé, Coldplay, ecc.

️ Futuro Stadio San Siro

Progetti per un nuovo stadio in fase di discussione, con possibile demolizione del Meazza nei prossimi anni (fortemente contestata da tifosi e appassionati). Il Meazza sarà rifunzionalizzato: ovvero, verranno mantenute solo alcune parti dell'impianto e l'uso di destinazione verrà cambiato, probabilmente