Una situazione che non fa bene ai rossoneri

Si tratta di una guerra di nervi in questo momento che non aiuta certo a calmare il clima intorno al Milan. I rossoneri stanno vivendo un maggio molto complesso tra i risultati in campo e quello che sta succedendo nei piani alti della società. Al momento il club non ha un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore e la questione Allegri non aiuta, anche a livello economico. Risparmiare sull'ingaggio del tecnico livornese sarebbe importante per RedBird. Oltretutto, il Milan deve sbrigarsi: mancano sempre meno giorni all'inizio del calciomercato estivo e i rossoneri non hanno ancora un punto di riferimento a cui aggrapparsi.