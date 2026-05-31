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Allegri e il Milan: separazione complessa. Non c’è l’accordo: ecco cosa filtra

Allegri e il Milan: separazione complessa. Non c'è l'accordo: ecco cosa filtra
Non c'è accordo sulla buonuscita tra Allegri e il Milan di Cardinale. Il punto economico e il Napoli resta bloccato in attesa della firma
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La rottura tra Massimiliano Allegri e il Milan continua a non essere così semplice. Dopo il mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare il tecnico livornese nonostante ci fosse in essere un altro anno di contratto a circa 5 milioni di euro. Allegri ha trovato subito una nuova squadra, raggiungendo l'accordo con il Napoli in poco tempo, ma non può ancora firmare, proprio per i problemi legati alla separazione con i rossoneri.

Milan, il punto sulla separazione con Allegri

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Come scrive Il Giornale, non c'è ancora intesa tra Allegri e il Milan sulle modalità della separazione tra le parti e il contenzioso potrebbe avere anche strascichi legali. L'esonero formale è arrivato lunedì 25 maggio con un comunicato di RedBird anche se la PEC è stata inviata al tecnico livornese solo quattro giorni più tardi con la firma del presidente Scaroni. L'entourage di Allegri contesta al Milan le modalità con cui è stato comunicato il licenziamento, con un possibile danno di immagine. Il costo al lordo del contratto annuale del tecnico e del suo staff ammonta a 14 milioni: risparmiarne anche la metà significherebbe poter coprire il costo dello stipendio per il prossimo allenatore. Gerry Cardinale vorrebbe versare solo 500 mila euro ad Allegri, mentre l'allenatore ne vorrebbe il doppio.

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Una situazione che non fa bene ai rossoneri

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Si tratta di una guerra di nervi in questo momento che non aiuta certo a calmare il clima intorno al Milan. I rossoneri stanno vivendo un maggio molto complesso tra i risultati in campo e quello che sta succedendo nei piani alti della società. Al momento il club non ha un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore e la questione Allegri non aiuta, anche a livello economico. Risparmiare sull'ingaggio del tecnico livornese sarebbe importante per RedBird. Oltretutto, il Milan deve sbrigarsi: mancano sempre meno giorni all'inizio del calciomercato estivo e i rossoneri non hanno ancora un punto di riferimento a cui aggrapparsi.

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